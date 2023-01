Fuori "Dorian Gray" il nuovissimo singolo della band veneta Anima Nera per Be NEXT Music con Sony Music.

Un brano prettamente rock con un messaggio attuale. Il pezzo, infatti, si pone come critica ad una tendenza ormai consolidata in questo secolo: la ricerca spasmodica di un ideale di bellezza che si rivela spesso irreale e soprattutto irraggiungibile.

Come Dorian Gray nel capolavoro di Oscar Wilde non voleva invecchiare, così l'uomo contemporaneo non solo cerca di combattere i segni del tempo sul proprio volto, ma anche e soprattutto sui social, luogo in cui la bellezza è imperativa.

Filtri, trucchi e posizioni azzeccate cercano di nascondere chi siamo veramente, ma chi siamo dentro non cambierà mai.

Il brano trova la sua alchimia perfetta grazie anche alla produzione di Roberto Visentin.

Ad accompagnare il brano è stato registrato un videoclip che porta la firma di Crema Produzioni che racconta in immagini ciò che la band esprime a parole.





Su Spotify:

open.spotify.com/track/3r03z6h4yIEcaetn4PCcxu?si=bJxq3XwJRESoDDcVEtM8iw