Sta per giungere al termine l'ennesima, o per meglio dire, la quarta ondata di caldo che ha interessato la nostra penisola, e con maggior intensità al meridione dove è stato registrato il nuovo record europeo di temperatura massima, che ha sfiorato i 49° C.

Per la settimana a venire il caldo non è più il protagonista assoluto, con le piogge che tornano ad essere protagoniste, e in alcune aree anche in maniera importante già dalla notte di Ferragosto.

Interessato dalle perturbazioni l'arco alpino, e possibili sconfinamenti sono attesi anche nell'alta pianura padana con la possibilità che il maltempo possa estendersi a tutte le regioni settentrionali fino alla metà della prossima settimana.