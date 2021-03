Il cantautore italiano Andrea Pimpini, da poco tornato sulle scene musicali con il suo nuovo album, "Vai e non pensare": https://sl.onerpm.com/6726192893, parla del Festival di Sanremo 2021. L'artista, senza troppi segreti, rivela: L’anno scorso mi sarebbe piaciuto presentare un brano per entrare in Sanremo Giovani. La canzone in questione è “Quando cammini per strada”… Ho dovuto rinunciare all’idea a causa dell’esame di maturità che mi terrà impegnato a Giugno e tutt’ora mi costringe a dedicarmi allo studio. Partecipare al Festival, sempre nel caso in cui la mia canzone fosse passata alle selezioni, avrebbe comportato il perdere un anno scolastico…

Ma la vera notizia bomba è un'altra: Andrea Pimpini si sta preparando per le selezioni di Sanremo Giovani 2022! Ha un brano pronto? Ci sta ancora lavorando? Questo ancora non si sa...

