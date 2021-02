Il nuovo sito punta a diventare il principale mezzo d’informazione online per chi opera nel mercato dell’oro da investimento.

Nel panorama del mercato dell’oro nasce un nuovo sito online d’informazione: https://www.sterlina-oro.info/

Si tratta di un portale interamente dedicato a chi si avvicina per la prima volta al mondo degli investimenti in oro o a chi già opera in questo campo e vuole avere un’informazione più approfondita sull’argomento.

In Italia, per esempio, la sterlina in oro è uno dei modi più utilizzati per investire nel metallo giallo, in quanto moneta a corso legale e conosciuta in tutto il mondo.

Sul sito si trovano tutta una serie di nozioni che spiegano dettagliatamente le caratteristiche delle monete e dei lingotti d’oro e varie informazioni su come difendersi dalle trappole e sui migliori trader del settore.

Il nuovo sito è stato realizzato grazie ad un’idea di Lorenzo Bellatti, che ha una grande esperienza negli investimenti in oro, avendo operato nel settore dal 2008 al 2019 come amministratore di tre aziende.

L’obiettivo del fondatore del sito è contrastare la pseudo informazione alimentata da alcuni operatori scorretti che, per accaparrarsi più clienti, pubblicano notizie e prezzi non inerenti alla realtà.

In cosa si differenzia il sito dagli altri concorrenti

I punti di forza del portale sono la correttezza delle informazioni. Non si tratta di un sito di compravendita quindi le informazioni sui prezzi sono vere e disinteressate.

Inoltre è lo stesso Bellatti che risponde personalmente via email a tutte le richieste sull’argomento e offre consulenza su come difendersi dalle trappole commerciali degli operatori scorretti.

Un altro aspetto positivo è rappresentato dalla pubblicazione del prezzo dell’oro in tempo reale con grafico delle ultime 24 ore.

Il sito propone anche informazioni legali e fiscali: gli operatori devono essere autorizzati dalla Banca d’Italia e sono tenuti ad una serie di adempimenti anche a garanzia dell’utente finale.

Relazione tra oro e Covid

Con la pandemia e la conseguente crisi economica il prezzo dell’oro ha raggiunto il suo record storico superando i 50 euro al grammo. Questo ha portato ad un aumento degli scambi presso le strutture autorizzate, che nonostante il lockdown del 2020, sono riuscite a recuperare la perdita e in alcuni casi anche a chiudere i bilanci con un discreto utile d’esercizio.

Per questo l’oro, per alcuni analisti, è il bene più liquido che esista, spesso equiparato ad una moneta ma più sicuro.