Al termine di un complesso e fruttuoso processo di consultazione, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Turkish Football Federation (TFF) hanno deciso di unire gli sforzi proponendo alla UEFA l’organizzazione congiunta di UEFA EURO 2032. Pregresse esperienze di successo (EURO 2020, EURO 2012, EURO 2008), così come future proposte di candidatura (Regno Unito e Repubblica d’Irlanda per EURO 2028) e avvincenti progetti già assegnati (Stati Uniti d’America, Messico e Canada per FIFA WORLD CUP 2026) dimostrano che la condivisione di eventi di tale portata rappresenta, da un lato, una via per il coinvolgimento diretto di un numero più elevato di appassionati e, dall’altro, la ricerca di una progettualità ancora più efficiente e sostenibile.Qualora la UEFA accettasse la proposta presentata oggi, la selezione delle sedi ospitanti (tra quelle già ufficialmente candidate) e la definizione del match schedule del torneo, su cui le due federazioni propongono una suddivisione su base paritaria nel rispetto dell’autonomia delle reciproche competenze, sarebbero rimandate ad una successiva valutazione.“Siamo di fronte ad una svolta storica che ha come obiettivo la valorizzazione del calcio continentale – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina –; il progetto, oltre ad avvicinare due realtà consolidate nel panorama calcistico europeo, esalta i valori di amicizia e cooperazione, coinvolgendo due mondi contraddistinti da profonde radici storiche, due culture che, nel corso dei millenni, si sono reciprocamente contaminate influenzando in maniera sostanziale la storia dell’Europa mediterranea. Il calcio vuole essere un ponte ideale per la condivisione delle passioni e delle emozioni legate allo sport”.

Con un comunicato congiunto, i presidenti Gabriele Gravina per la FIGC e Mehmet Büyükekşi per la TFF hanno reso nota la volontà di entrambe le federazioni di presentare all'Uefa la possibilità di organizzare insieme la Coppa Europa per l'edizione 2032 per cui entrambe le federazioni erano state le uniche ad aver proposto una candidatura.

L'assegnazione di UEFA Euro 2032 sarà annunciata il prossimo 10 ottobre durante la riunione del Comitato Esecutivo a Nyon, in Svizzera. Tuttavia, va sottolineato che questa assegnazione non è automatica, poiché la UEFA dovrà esaminare e accettare la proposta, riservandosi il diritto di rimandare la decisione, magari stabilendo condizioni specifiche. I dettagli organizzativi, inclusi la partita inaugurale, la finale e le sedi coinvolte, sono ancora oggetto di discussione tra Italia e Turchia.

La UEFA conferma di aver ricevuto oggi una richiesta dalla Federcalcio italiana (FIGC) e dalla Federcalcio turca (TFF) per unire le loro candidature individuali in un'unica candidatura congiunta per ospitare UEFA EURO 2032.

Nel 2021, la UEFA aveva avviato una procedura di offerta per organizzare due edizioni consecutive del suo Campionato Europeo, nel 2028 e nel 2032. La TFF ha fatto domanda per entrambe le edizioni, mentre la FIGC ha deciso di avanzare una proposta solo per l'edizione 2032. Una proposta unitaria per ospitare l'edizione 2028 è stata presentata anche dalle seguenti cinque federazioni: Inghilterra, Irlanda del Nord, Repubblica d'Irlanda, Scozia e Galles.

Nell'aprile scorso, la Federazione Italiana Giuoco Calcio aveva presentato alla UEFA il "Final Bid Dossier" contenente la candidatura dell'Italia per ospitare Euro 2032, con l'indicazione di 10 sedi per la fase finale (Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari).



Crediti immagine: Uefa