A causa degli impegni europei e del ritardo con cui si è concluso il campionato di Serie B, la nuova stagione di Serie A che inizia sabato vedrà disputarsi solo 7 dei 10 incontri previsti: 2 sabato, 4 domenica e 1 lunedì.



Ad inaugurare la stagione, saranno alle 18, al Franchi di Firenze, Fiorentina e Torino, con i viola che hanno perso solo una delle ultime sette sfide contro il Torino in Serie A, segnando contro i granata da ben 13 gare consecutive, la striscia più lunga dei viola contro una singola avversaria nel massimo campionato.

A far sorridere il Torino, ci pensa il dato che vede la Fiorentina vittoriosa solo una delle ultime quattro gare d'esordio stagionale in Serie A, anche se il Torino ha vinto la prima giornata della scorsa stagione contro il Sassuolo. I granata, però, non iniziano due campionati di Serie A consecutivi con una vittoria dalle stagioni 1992/93 e 1993/94.



Alle 20:45, il Verona affronterà la Roma al Bentegodi. Anche in quest caso i nuemri sono dalla parte dei giallorossi,m imbattuti in tutte le ultime 17 sfide di Serie A contro l'Hellas Verona che, da parte sua ha vinto solo una delle ultime 14 sfide casalinghe contro la Roma in Serie A nell'ottobre del 1996 con Luigi Cagni.

Sono cinque i precedenti tra Roma e Verona alla 1ª giornata di Serie A, tutti disputatisi in casa dei veneti, con il risultato di quattro pareggi e un successo giallorosso. Inoltre, l'Hellas è rimasto imbattuto in sei degli ultimi sette esordi stagionali in Serie A.



Il primo incontro della domenica, alle 12:30, sarà quello al Tardini tra Parma e Napoli, con i gialloblu che lo scorso anno hanno ottenuto il successo in entrambe le sfide contro gli azzurri, ma senza mai riuscire a portare a tre il numero di vittorie.

Parma e Napoli si sono affrontate una sola volta alla 1ª giornata di Serie A: vittoria per 3-0 dei crociati nel 1996/97, che però hanno vinto solo una delle ultime 18 partite d'esordio stagionale in Serie A, 2-0

contro il Brescia nel 2010.

Il Napoli ha iniziato il campionato in trasferta in tutte le precedenti sei stagioni di Serie A e sono reduci da tre successi consecutivi, realizzando sempre almeno due gol.



Alle 15, saranno di fronte Genoa e Crotone con i genoani favoriti, mentre alle 18 inizierà l'incontro al Mapei Stadium tra Sassuolo e Cagliari.

Sette delle 12 sfide tra Sassuolo e Cagliari in Serie A sono terminate in pareggio, incluse le due della scorsa stagione. Il Sassuolo è imbattuto in casa contro il Cagliari.

Sassuolo e Cagliari si affrontano alla prima giornata per la seconda volta in Serie A TIM, dopo il match dell'agosto 2014, finito 1-1.

Il Sassuolo giocherà per la quinta volta in casa la prima giornata di campionato di Serie A : in tutte le quattro precedenti gli emiliani sono rimasti imbattuti, con 2 vittorie e 2 pareggi.



Juventus e Sampdoria si troveranno di fronte domenica alle 20:45. Entrambe non pareggiano dal dicembre 2014, da allora nove successi bianconeri e due blucerchiati.

La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque gare interne contro la Sampdoria, segnando in ciascuna almeno due gol (16 reti nel periodo).

Juventus e Sampdoria si sono affrontate due volte alla prima giornata: 1-0 per i blucerchiati nel 1982 e 1-0 per i bianconeri nel 2013. Ma la Juventus è la squadra che in percentuale ha ottenuto più successi all'esordio stagionale in Serie A ed ha sempre vinto le ultime quattro partite d'esordio stagionale, anche se non arriva a cinque dalla striscia realizzata tra il 2000 e il 2007).

La Sampdoria ha perso gli ultimi due esordi stagionali, ma non iniziano tre stagioni di fila con una sconfitta dal 2006/07.



Lunedì, alle 20:45 al Meazza, Milan e Bologna disputeranno l'ultimo incontro della giornata. Favorito il Milan che ha vinto otto delle ultime nove sfide contro i rossoblu, incluse le ultime tre.

Milan e Bologna si affrontano alla prima giornata del massimo campionato per la terza volta in Serie A: bilancio in perfetta parità con una vittoria per parte (nel 1998 per i rossoneri e nel 2008 per i felsinei).

Il Milan ha perso nella prima gara di campionato in entrambe le ultime due stagioni (0-1 contro l'Udinese e 2-3 contro il Napoli), ma finora non hanno mai infilato tre sconfitte di fila.

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 10 partite all'esordio stagionale di Serie A TIM, 1-0 contro il Crotone nel 2016.