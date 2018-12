Nainggolan: che macello sto facendo qua...

Radja Nainggolan è al centro dell'attenzione dopo l'esclusione dai convocati per Inter-Napoli del 18esimo turno di Serie A per essersi presentato in ritardo all'allenamento e per la registrazione audio uscita ieri sera dove sembra inequivocabile la sua volontà di voler tornare a Roma.

Dopo aver preso di mira il "ninja", alcune persone hanno insultato e minacciato anche sua moglie Claudia.

“Mamma mia, sto facendo un macello qua… Voglio tornare” si sente nell'audio, la cui veridicità comunque è ancora da dimostrare sebbene quella che si sente appare di fatto la voce di Radja Nainggolan.

Quel “voglio tornare” si riferisce naturalmente a Roma e alla Roma. Poi l'audio, con alcune pause, continua: “Mamma mia oh, mi danno tutti per finito…” e con un linguaggio colorito aggiunge anche che farà ricredere i tifosi dell'Inter.

Il giocatore è sempre stato un tipo che di certo non passa le giornate sul divano di casa: ama la vita mondana, ma in campo ha sempre messo a tacere le voci delle nottate brave.

Il comportamento del giocatore non giustifica però i tifosi e la loro cattiveria e le minacce... persino ai familiari.