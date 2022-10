Un presentatore televisivo russo si è scusato per aver affermato che i bambini ucraini che si "opponevano" all'ingerenza russa "avrebbero dovuto essere annegati in un fiume".

Il conduttore di Russia Today, Anton Krasovsky, ha detto di essere "davvero imbarazzato" dopo essere stato "trascinato" dai commenti alle emozioni personali.

Anton Vyacheslavovich Krasovsky è un presentatore televisivo, giornalista e attivista russo. Aveva iniziato la sua collaborazione con la tv statale russa RT dal 2020 .

“Beh, succede. Sei in onda, ti lasci trasportare e non puoi fermarti. Chiedo perdono a tutti coloro che sono rimasti sbalorditi da queste parole”, ha detto.

L'emittente Russia Today ha sospeso Krasovsky.

I controversi commenti del presentatore sono arrivati ​​la scorsa settimana in una trasmissione in cui rispondeva a un resoconto dell'autore di fantascienza Sergei Lukyanenko sulla sua prima visita in Ucraina negli anni '80 durante la quale i bambini gli dicevano che avrebbero vissuto una vita migliore se non fosse stato per gli occupanti russi.

«Avrebbero dovuto essere annegati nel Tysyna. Affogate quei bambini, affogateli", ha detto.