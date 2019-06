Il ritorno di "Avengers: Endgame" al cinema: ecco cosa ci aspetta!

Avengers: Endgame tornerà in programmazione nella notte tra il 27 e il 28 giugno per rimanervi soltanto 3 giorni.

È stato reso noto che la nuova versione del film durerà ben 188 minuti, il che vuol dire che ci saranno perlomeno 7 minuti in più rispetto alla versione classica. "Non è molto, ma me lo guardo lo stesso".

Stando a quanto dichiarato da Kevin Feige, nella pellicola è stata aggiunta una piccola dedica - probabilmente in onore del compianto di Stan Lee, leggendario autore di fumetti Marvel.

La Marvel vuole vincere a tutti i costi e per superare Avatar le mancano soltanto 44 milioni di dollari. Ce la farà? Scopriamolo insieme: