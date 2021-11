Secondo il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, il dottor Hans Kluge, se in Europa non si prenderanno misure efficaci per arginare il contagio, entro la prossima primavera si potrebbero registrare mezzo milione di morti in più a causa del Covid.

Quali sono le misure da intraprendere? Mascherine, restrizioni, vaccinazioni. Alcuni Paesi che hanno visto e stanno vedendo aumentare il numero di contagi sono state costrette a ritornare alle misure di contenimento che in Austria sono culminate con il ritorno al lockdown... per tutti a partire da lunedì prossimo.

Anche se le misure adottate dal governo in Olanda dove si registra un'incidenza media di oltre 1.000 contagiati sono meno drastiche, con la chiusura per tre settimane di bar e ristoranti alle 20:00 e il divieto di accesso agli eventi sportivi, nei Paesi Bassi le persone sono scese in strada per protestare.

Così, le manifestazioni violente di Rotterdam di ventiquattro ore fa sono state ripetute ieri sera anche a L'Aia, dove la polizia antisommossa è dovuta intervenire usando cavalli, cani e manganelli per disperdere la folla. Una decina circa di persone sono state arrestate, mentre cinque agenti hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.

In altre città, alcuni tifosi hanno fatto irruzione sul terreno di gioco in un paio di campi dove si stavano disputando delle partite di campionato per protestare contro la chiusura degli stadi.

A Rotterdam, il giorno precedente, la polizia aveva sparato sui manifestanti e 51 persone sono state arrestate in quella che il sindaco Ahmed Aboutalebun ha definito un' "orgia di violenza".

Anche in Austria, ieri, decine di migliaia di persone hanno protestato a Vienna per il lockdown che entrerà in vigore lunedì, sventolando bandiere nazionali e scandendo cori al grido di libertà e resistenza.

In Croazia migliaia di manifestanti hanno sfilato per le vie di Zagabria, per urlare il loro disappunto contro la vaccinazione obbligatoria imposta ai dipendenti pubblici.

Manifestazioni anche in Italia con alcune migliaia di persone a Roma e Milano che, senza mascherine, hanno protestato a favore del libero contagio!

La Francia ha inviato decine di agenti nell'isola di Guadalupa, dipartimento francese d'oltremare, dopo le rivolte notturne in cui i manifestanti hanno fatto uso di armi da fuoco, saccheggiando negozi e incendiando edifici per protestare contro l'utilizzo del green pass.