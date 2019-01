Prova le etichette Avery Ultragrip e ottieni un rimborso in denaro

Con più di 80 anni di presenza sul mercato, Avery è sinonimo di innovazione e qualità nel settore delle etichette autoadesive, da sempre progettate e testate per prestazioni ottimali.

Recenti ricerche hanno dimostrato come, con il passare del tempo, i rulli delle stampanti non riescano più ad alimentare correttamente il foglio e a garantire un risultato di stampa allineato. Spesso i fogli di etichette passano direttamente dal cestino alla stampante, con spreco di tempo e denaro. Per questo, gli esperti di Avery hanno sviluppato la nuova tecnologia Ultragrip: la speciale banda blu di Avery, che si vede e si sente al tatto e che consente un’alimentazione dei fogli nella stampante allineata e sicura, per un risultato perfetto. Inoltre, le etichette Ultragrip sono prodotte con un nuovo materiale performante certificato FSC® e proveniente da foreste gestite in modo responsabile, per la salvaguardia dell’ambiente.

Per sostenere il lancio delle etichette prodotte con l’innovativa tecnologia Ultragrip, a partire da gennaio e fino a giugno, Avery offre ai suoi clienti la possibilità di provarle con l’iniziativa Cashback “Se ci provi ci guadagni!”. La promozione consente di ricevere un rimborso del valore di €5 sul primo acquisto. Per ottenere il rimborso, basta acquistare una confezione da 100 fogli di etichette Ultragrip, conservare lo scontrino o la fattura di acquisto e registrarsi sul sito www.vinciconavery.it, inserendo i dati richiesti.

Scegliere Avery vuol dire utilizzare etichette di elevata qualità, semplici da stampare con il software gratuito Crea e Stampa Online, così da velocizzare molte attività quotidiane con un click: ad esempio la stampa di indirizzi, la creazione di codici a barre e la personalizzazione di etichette con loghi e testo da applicare a diversi set di prodotti. Inoltre, i tanti design gratuiti disponibili nel software permettono la creazione rapida di etichette dall'aspetto professionale.

Maggiori informazioni sulle nuove etichette e sull’iniziativa cashback qui:

www.avery.it/ultragrip