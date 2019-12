Martedì 10 dicembre disponibile in tutti gli store e piattaforme digitali "Protagonista del finale" (etichetta San Luca Sound), l'album di debutto di Gipsy Fiorucci, con la produzione artistica di Renato Droghetti e la supervisione di Manuel Auteri.



"Protagonista del finale" è un album emozionale, dalle sonorità pop-rock e dal sapore internazionale miscelate ad un tocco di elettronica, che mette in risalto le caratteristiche vocali intense e carismatiche della cantautrice umbra, che dichiara: "Qui dentro è racchiusa la mia anima con tutte le gioie e le difficoltà che hanno accompagnato il mio percorso. L’unico augurio che possa farmi e che arrivi al cuore di chi lo ascolterà".



Il disco comprende quattordici tracce. Ci sono brani inediti che Gipsy ha scritto avvalendosi della collaborazione di importanti autori tra cui lo stesso Manuel Auteri e sue reinterpretazioni di canzoni del panorama italiano e internazionale.



Hanno collaborato e suonato al disco Renato Droghetti (arrangiamenti, pianoforte, tastiere), Manuel Auteri (chitarra classica), Luca Longhini (chitarra elettrica e classica), Mario Manfredini (batteria). Invece, Stefano Stinchi (arrangiamenti, pianoforte, tastiere), Toti Panzanelli e Davide Baccanelli (chitarre elettriche), Lino De Rosa (basso) e Nicola Polidori (batteria) per i brani "Serial Lover", "Non c’è via d’uscita", "Odio e amore" e "Generation".



Questa la tracklist dell’album: “Attimi per attimi”, “Specchi di luce”, “Serial Lover”, “Imagine”, “Protagonista”, “Try”, “Odio e amore”, “The Game”, “Shattered”, “Non c’è via d’uscita”, “Sei nell’anima”, “Generation”, “What’s Up” e “Specchi di luce” (acoustic version).