Bookcity, “A suon di parole”. Lo Show Letterario-Musicale firmato Smemoranda

SMEMORANDA 12MESI, che da XIX edizioni raccoglie tra le sue pagine un’antologia contemporanea, per un anno da leggere, e da scrivere in compagnia degli scrittori più amati, per festeggiare l’appuntamento, quest’anno Smemoranda ha organizzato un evento speciale: “A suon di parole”, lo show letterario-musicale in programma sabato 17 novembre alle ore 19 alla Libreria del Castello Sforzesco di Milano in occasione di Bookcity, la festa milanese dedicata al piacere della lettura che coinvolge tutta la città.

All’evento parteciperanno, con i loro racconti, i direttori di Smemoranda, Nico Colonna e Gino&Michele, e gli scrittori Claudia De Lillo alias Elasti, Marco Malvaldi e Ester Viola, accompagnati al pianoforte dal crooner Stefano Signoroni. A condurre la serata l’attore e collaboratore di Smemoranda Gioele Dix.

SMEMO 12MESI 2019 propone 12 racconti di Guido Catalano & Dente, Paolo Cognetti, Concita De Gregorio, Claudia De Lillo alias Elasti, Chiara Gamberale, Francesca Genti, Fabio Genovesi, Marco Malvaldi, Marco Missiroli, Michele Mozzati, Gino Vignali, Ester Viola e un’inedita graphic story del fumettista Paolo Bacilieri.

Ingresso libero.

https://bookcitymilano.it/eventi/2018/suon-di-parole.

SMEMORANDA 12MESI 2019 è a Emissioni Zero e realizzata al 100% in Italia.



