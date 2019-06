Londra, bancomat in tilt sforna centinaia di banconote a ritmo vertiginoso

Nella metropolitana di Londra un bancomat è andato in tilt iniziando a "sputare" centinaia di banconote da 20 sterline.

Una situazione incredibile che ha attirato l'attenzione di molti passeggeri.

Immediato l'intervento di una guardia di sicurezza a protezione del "bottino".

Il fatto è accaduto nella stazione di Bond Street e ha riguardato un bancomat di Bitcoin Technologies che è andato in "tilt" dopo che un cliente aveva richiesto una grossa somma di denaro che però il dispositivo non era in grado di gestire, come avrebbe dovuto.

Pertanto, ha soddisfatto la richiesta del cliente utilizzando banconote di piccolo taglio... sfornandole ad un ritmo "vertiginoso".

In ogni caso, l'addetto alla sicurezza ha permesso al cliente di "raccogliere" il proprio denaro senza che venisse derubato.