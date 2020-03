La Tecnomec Engineering S.R.L. sta attuando una serie di iniziative per porre ancora più al centro il tema della sicurezza.

Tra queste, il giorno 17/02/2020 è stata organizzata una cena a Taranto per la premiazione dei lavoratori che si sono distinti operando in sicurezza.

Lo slogan della serata è stato: “Safety First”. Infatti la Tecnomec ha molto a cuore la sicurezza e sta facendo grandi investimenti nella formazione del personale, nell'acquisto di DPI sempre nuovi e all'avanguardia e nella realizzazione di cantieri sicuri ed efficienti.

La cena aziendale si è tenuta a Taranto anche in vista della fermata in ENI per sensibilizzare tutti i lavoratori.

L'RSPP ha infatti elencato tutte le procedure da osservare concentrandosi soprattutto sugli errori commessi in passato per non ripeterli e ha sottolineato l'importanza della sicurezza in cantiere e la meticolosità con cui bisogna analizzare i fattori di rischio.

È stato inoltre presentato il sistema premiante che fa corrispondere punteggi positivi ad azioni in accordo con la sicurezza, generando in tal modo una classifica.

Durante la cena del 17/02/2020 i primi classificati sono stati premiati dall'Amministratore Unico, dal RSPP e dal fondatore della Tecnomec Engineering S.r.l. Carlo Maria Martino.

L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo da tutto il personale Tecnomec e la cena è trascorsa in un clima gioviale e disteso.

Tecnomec “Safety First”!