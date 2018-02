Fabbrica di Pedavena Lago di Levico (TN): Reggaeton in Fabbrica, C'è Posta per Te, Ignorant Party, Sergio Mauri, Festa della Donna: Sexy Show più Reggaeton

28/2 Reggaeton in Fabbrica

Reggaeton in Fabbrica è un appuntamento sempre più amato e frequentato e prende vita ogni mercoledì alla Fabbrica di Pedavena Lago di Levico (TN). E' il sound del momento ed imparare a muoversi al suo ritmo potrebbe essere una buona idea. L'ingresso è sempre gratuito ed il divertimento scatenato garantito. Al mixer c'è Javi de Cuba DJ, alla voce arriva Alan Fernandez, professionisti del divertimento e del ritmo.

1/3 C'è Posta per Te

Dopo il successo del 15 febbraio, giovedì 1 marzo 2018 torna in Fabbrica di Pedavena Lago di Levico (TN) la serata perfetta per trovare l'amore! Ovvero si può inviare un messaggio speciale al ragazzo o alla ragazza che hanno colpito il cuore...a ritmo di musica. Al mixer infatti c'è Diego Esse Dj. E' una serata dedicata a tutti i single, in cui i messaggi saranno recapitati dai bellissimi postini della Fabbrica, che faranno la spola da un tavolo all'altro. Porteranno inviti a persone che fanno battere il cuore. Ogni tavolo avrà un numero e si potrà scrivere a vicenda in totale anonimato...

2/3 Ignorant Party

E' una festa da non perdere per chi vuol divertirsi parecchio per il 2 marzo 2018: è Ignorant Party Navi Edition. Il meglio della peggiore musica dagli anni '90 ad oggi, quella che fa saltare e mette il sorriso. Gigi d'Agostino, Eiffel 65, Gabry Ponte, Prezioso, il Pagante...e tanti altri successi mixati dal "King" della Diego Esse Dj. Alla voce, ad importunare tutti, c'è Mattia Arcidiacono... Braccialetti Starlight in omaggio per tutti.

3/3 Sergio Mauri dj set

Al mixer di Fabbrica di Pedavena Lago di Levico arriva Sergio Mauri, dj attivo in tutta Italia con il suo sound scatenato e le sue melodie. I suoi dischi negli anni sono stati supportati da top dj internazionali come Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, W&W, VINAI, Djs From Mars,Thomas Gold, Juicy M, Danny Avila e tanti altri.

8/3 Festa della Donna: Sexy Show più Reggaeton

E' un party dedicato a donne e ragazze che hanno una voglia matta di divertirsi. Alle 23 sexy show con accesso riservato al gentil sesso in birreria. Due veri fusti, Abou Kane e Fredis Terrer , dopo aver accompagnato le ospiti della Fabbrica al tavolo, le delizieranno con uno hot show piccante decisamente scatenato... e pieno di ironia. Una volta l'anno si può anche scherzare con la sensualità, è decisamente lecito. Il sound sarà decisamente scatenato, ovvero il reggaeton di Javi De Cuba e Alan Hernandez che per l'occasione si esibiranno il giovedì anziché nei consueti mercoledì latini della Fabbrica. E non è tutto, l'8 marzo si festeggia anche il compleanno di Alan Hernandez! In collaborazione con Be Yourself Entertainment, Tdv - Terra da Vivere e Franceschi Concessionaria.

Fabbrica di Pedavena - Levico Terme (TN)

Via Traversa Lido, 4 - 38056 - Levico Terme

Tel. 0461700366

https://www.facebook.com/fabbricalevico/

B612 Hotel

http://www.b612hotel.it/ita

Tel 04611533035

Fabbrica di Pedavena Lago di Levico è birreria italiana, ristorante e pizzeria. Piatti tipici della cucina trentina, hamburger gourmet, le mitiche costine, i galletti allo spiedo, pizze con ingredienti di qualità e naturalmente tanta birra italiana Dolomiti e Pedavena. E dopo le ore 22 inizia il divertimento in Birreria: mercoledì reggaeton; giovedì già dalle 18 l'evento èDopolavoro, l'aperitivo della Fabbrica; venerdì live music e poi dj set; sabato dj set fino alle 2 del mattino. Fabbrica di Pedavena Lago di Levico è il luogo ideale per famiglie, amici, gruppi numerosi per addii al celibato e nubilato. Ogni sera ingresso sempre libero riservato ai maggiorenni con consumazione facoltativa.