"Dal colore rosso ciliegia, la Frisona gallega ha una forte presenza di grasso che la rende eccezionale nel gusto e particolarmente succosa al palato", racconta lo staff de La Locanda dei Giurati - Como sui social. Questo spazio è davvero un paradiso di chi ama la carne, in tutte le sue forme. E non solo. I piatti vegetariani non mancano e tra le specialità, spesso, è disponibile il tartufo.



E non c'è senz'altro solo la frisona gallega, tra i tagli disponibili qui. Le carni tra cui scegliere a La Locanda dei Giurati - Como sono tante, tantissime. "Dal colore rosa brillante, Avileña Negra Ibérica si presenta con strati di grasso bianco e una consistenza compatta". Non è tutto: si può scegliere anche La Arakin spagnola, o ancora la Fassona piemontese, che si distingue da tutte le altre carni per la sua tenerezza e per la straordinaria magrezza. Due caratteristiche che in genere non vanno di pari passo e per cui la Fassona Piemontese rappresenta la classica eccezione che conferma la regola.



Senz'altro il successo della Locanda dei Giurati cresce nel tempo per un mix vincente di semplicità ed eccellenza, da gustare tra l'altro anche a pranzo, con business lunch tutti da vivere. Ecco come lo staff de La Locanda dei Giurati di Como presenta sui social la sua filosofia: "Un fantastico vino e la nostra pregiata carne, sono il connubio perfetto per creare un momento sensoriale ai nostri ospiti. Un'opera d'arte che si può associare solo alla nostra Locanda, perché venire da noi, non è solo stare bene, ma è arrivare a toccare il piacere degustativo attraverso i nostri piatti".



La Locanda dei Giurati - Como

via Giulini 16, 0314310051

Sempre aperto, dalle 12 alle 14:30 e dalle 18 alle 22:30

www.locandadeigiurati.com

https://www.instagram.com/locandadeigiurati/

https://www.facebook.com/locandadeigiurati