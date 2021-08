La gamma dei diffusori Hi-Pro di Pequod Acoustics, brand totalmente Made in Italy è in forte ascesa nel mercato internazionale dell'audio dedicato ai locali e agli spazi pubblici. E' protagonista in giro per il mondo, soprattutto in luoghi in cui design e qualità sonora fanno la differenza, ad esempio a Ibiza, all'hotel Mim Es Vivé oppure in Puglia, al sofisticato Cala Maka.

Infatti i prodotti Pequod Acoustics riescono a mettere insieme le necessità dell'audio professionale e la qualità sonora dell'hi-fi. E la gamma Pequod è in continua espansione. Tre nuovi prodotti, in particolare, già modellano il suono di alcuni dei più importanti luoghi di incontro in tutto il mondo. Sono Polyphemus, Cerberus e Borea.

Il Polyphemus è un potente sistema di speaker Hi Pro a 3 vie. Completamente 'horn loaded, ha un design particolare, assemblato in un trittico di grandi trombe a sviluppo frontale. Polyphemus è progettato per integrare perfettamente i trasduttori dedicati con le trombe composite, per un'elevata sensibilità, dinamica, definizione e durata. Polyphemus ha una forma monolitica e un suono impressionante. E' stato progettato per una vasta gamma di applicazioni, dai club agli eventi all'aperto.

Maggiori informazioni su Polyphemus sul sito ufficiale Pequod Acoustics:

https://pequodacoustics.com/polyphemus



Il Cerberus è un impressionante bass reflex subwoofer. E formato da of tre woofer da 18 pollici 'a lunga escursione', installati in tre spazi ovoidali collegati e fusi in un'unica struttura che è estremamente leggera e rigida. La potenza totale del sistema è di oltre 10000 Watt, con una superficie radiante totale equivalente a un diaframma di 32 pollici. Il materiale composito di cui è composto permette un'elevata rigidità ed evita l'innesco di risonanze tipico delle pareti degli speaker. Il sistema Cerberus è adatto a creare sistemi full-range ad alto impatto acustico. E' stato progettato per con altri prodotti Pequod Acoustics, come Polyphemus, Shockwave e Kona Storm.

Maggiori informazioni su Cerberus sul sito ufficiale Pequod Acoustics:

https://pequodacoustics.com/new-page-3

Il Borea è un sistema di altoparlanti a sospensione acustica. E' dotato di un potente subwoofer da 12 pollici a lunga escursione, in una struttura chiusa assialsimmetrica ovoidale, caratterizzata da estrema sensibilità, dinamica e potenza di emissione. Tale struttura è incredibilmente rigida e leggera, realizzata in materiali compositi resistenti. Riassumendo, è un subwoofer compatto, in cui il suono va ben oltre le dimensioni.

Maggiori informazioni su Borea sul sito ufficiale Pequod Acoustics:

https://pequodacoustics.com/new-page-5

E non è tutto. Grazie ai nuovi Zephyrus, Pequod Acoustics finalmente porta l'incredibile qualità del sound dei suoi speaker ed il suo design sinuoso in uffici, spazi personali, sale conferenze o in specifiche aree dei club. Zephyrus è un prodotto compatto progettato intorno a un altoparlante coassiale da 5 pollici ad alte prestazioni. Ha un mid woofer da 5 pollici con un driver horn loaded e coassiale capace di alta risoluzione alle alte frequenze. Il corpo delle casse è realizzato in materiale composito, leggero ma resistente, capace di resistere agli urti e agli agenti atmosferici.