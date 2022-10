Si fa sempre più frenetica l'attività diplomatica di Zelensky, in modo da accompagnare in proporzione il sempre maggior progredire della controffensiva ucraina su tutta la linea del fronte, che da Kherson si estende fino a Kharkiv.

Quest'oggi, il presidente ucraino rimarca la necessità di un tribunale speciale che giudichi i crimini commessi dai russi, portando ad esempio la più recente strage di cui i civili sono rimasti vittime in questa guerra

"30 settembre di quest'anno. Zaporizhzhia, regione dell'Ucraina. Mattina - 7:10. L'esercito russo lancia 16 missili sulla regione, compresa la città di Zaporizhzhia. Di questi, 4 missili vengono abbattuti dalle nostre forze di difesa aerea. 9 missili hanno colpito un impianto industriale, distruggendolo. Altri 3 missili russi hanno colpito un checkpoint dove si trovavano decine di persone. Gente comune, che stava viaggiando sulle proprie auto. Un totale di 122 persone sono rimaste ferite. 30 persone sono morte. Compresi 2 minori: una bambina aveva 10 anni, mentre un ragazzo ne aveva 14."

Ieri, invece, l'attività diplomatica ha impegnato Zelensky nel suo continuo dialogo con i capi di Stato e di governo delle nazioni che stanno supportando il Paese... anche quelli in procinto di diventare premier!

"Anche questo pomeriggio ho parlato con Giorgia Meloni, leader della forza politica Fratelli d'Italia, che ha vinto nettamente le recenti elezioni", ha dichiarato Zelensky. "È stata una conversazione molto pragmatica sui modi per aumentare ulteriormente la nostra cooperazione, con reciproco vantaggio sia dell'Ucraina che dell'Italia. A nome di tutti gli ucraini, ho ringraziato l'Italia per i consistenti aiuti a supporto alla nostra difesa. Non vediamo l'ora di ricevere la signora Meloni in visita ufficiale a Kiev".

Ma Zelensky ha soprattutto parlato con Biden:

"Innanzitutto l'ho ringraziato per un altro pacchetto di supporto alla difesa per il nostro Paese, in particolare per i nuovi HIMARS. E in generale, ho sottolineato che i successi dei nostri militari - tutti i successi nel restituire la libertà al nostro popolo - sono i nostri successi congiunti, le nostre vittorie congiunte. Grazie all'unità dell'Ucraina, degli Stati Uniti d'America e di tutti i nostri partner del mondo libero, oggi la libertà è più viva che mai rispetto agli ultimi decenni e dimostra vittorie concrete nel confronto con la tirannia.Naturalmente, con il presidente Biden sono stati discussi anche gli aspetti chiave della nostra cooperazione al di fuori della sfera della difesa, in particolare il sostegno finanziario, in particolare il pacchetto di sostegno per un importo di oltre 12 miliardi di dollari. Abbiamo anche discusso di passi politici, di cooperazione nelle organizzazioni internazionali.E sono stato particolarmente lieto di ascoltare le parole del presidente Biden secondo cui i nostri militari e la nostra gente ispira il mondo intero. E giustamente. La nostra vittoria in questa guerra mostrerà quanto l'Ucraina può contribuire alla forza globale della libertà, alla forza globale della democrazia".

Sul piano militare, Zelensky ha ringraziato Biden per i 625 milioni di dollari di nuovi aiuti militari che includono l'invio di nuovi HIMARS, nuovi obici, nuove munizioni (comprese quelle di precisione) e circa 200 veicoli corazzati anti-mina.

Armi che in teoria dovrebbero consentire agli ucraini di difendere le posizioni conquistate e di continuare la controffensiva in atto.

Kyrylo Tymoshenko, vicecapo dell'Ufficio del Presidente, il 4 ottobre ha riferito che l'Ucraina ha liberato finora 483 insediamenti nell'Oblast di Kharkiv.

Nel vicino oblast di Luhansk, le autorità potrebbero presto chiedere di evacuare ai residenti rimasti poiché l'Ucraina sta pianificando di avanzare anche in quella regione, ha affermato il governatore Serhiy Haidai.

Le forze ucraine sembrano spingersi a est di Lyman, nell'oblast di Donetsk, e potrebbero averne sfondato il confine (amministrativo) in direzione di Creminna, che si trova nel Luhansk.

Kiev continua anche a guadagnare terreno nel sud, nell'oblast di Kherson, occupato dalla Russia fin dallo scorso marzo. I soldati ucraini hanno pubblicato video di insediamenti rioccupati, in precedenza in mano ai russi: Arkhangelske, Starosillia, Velyka Oleksandrivka, Davydiv Brid e Dudchany.

Inoltre, il ministero della Difesa russo ha ufficialmente confermato un arretramento del proprio esercito di circa 30 chilometri avvenuto nelle scorse ore nella parte nord-orientale dell'oblast di Kherson.

Nel bollettino odierno dello stato maggiore ucraino, questi sono i numeri delle perdite subite finora dai russi dal primo giorno dell'invasione: 61.000 soldati, 2.435 carri armati, 5.038 veicoli corazzati da combattimento, 3.841 veicoli e serbatoi di carburante, 1.414 sistemi di artiglieria, 341 sistemi di lancio multiplo di razzi, 177 sistemi di difesa aerea, 266 aerei, 232 elicotteri, 1.032 droni e 15 imbarcazioni.