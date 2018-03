Villa Bonin, Vicenza: 9/3 She Wants Limone Arrogante, 17/3 Besame in the Jungle 23/3 Cuore Matto I Japan Mon Amour

9/3 She Wants Limone Arrogante

A Vicenza e non solo per chi vuol scatenarsi fino all'alba c'è il party è Limone Arrogante. E' una festa decisamente divertente, perfetta per cantare ballare, con tre sole regole, tutte decisamente divertenti. Il 9 marzo 2018 a Villa Bonin, spazio di grandi dimensioni perfetto per muoversi a tempo tutta la notte, il party è She Wants Limone Arrogante. La musica è quella scatenata di star come Michael Jackson, Gigi D'Agostino, Il Pagante, Spice Girls, Rovazzi, Aqua, Franchino, J-Ax, Pitbull, Fedez, Fabri Fibra, Gabry Ponte, VengaBoys, Club Dogo, Prezioso, Scatman, Il Pagante, Baby K, Eiffel 65, Billy More, Cartoons, Alexia... e tantissimi altri. Chi pensa di trascorrere la solita serata in discoteca sbaglia di grosso: REGOLA N.1: Quello che succede al LIMONE, rimane al LIMONE. La missione ha inizio, comincia ad affrontare le sfide che ti si presenteranno. REGOLA N.2: Non porre limiti al tuo divertimento. Ballerai musica un po' dance, un pò trash di ieri e di oggi. REGOLA N.3: Rileggiti la regola 1, ovvero divertimento, delirio, pazzia, fatti travolgere dall'onda Gialla. Riassumendo alla sostanza, un Limone non si nega a nessuno! Resident DJs Riverbros e Alberto Alba Ruffo, voice performer Mirkolino, animazione by Lemon Girls & Limoncine. Nel Freitag Privè (Level 02) dj Miky B. e voice Kris T. Chi arriva per cena sceglie tra le proposte del ristorante, pizze ed hamburger gourmet.

17/3 Besame in the Jungle

Villa Bonin, top club di Vicenza, il 17 marzo 2018 diventa una vera giungla. Il party è Besame in The Jungle, perfetto per chi ha voglia di muoversi a tempo di urban, hip hop, reggaeton e non solo. Besame mette insieme ritmi scatenati, diversi a seconda dei momenti della serata, per un divertimento sorprendente. Il party è una notte ad alto impatto scenografico: c'è un corpo di ballo spettacolare, capace di dare emozione, mentre il sound è curato da professionisti del groove reggaeton, hip hop e non solo come Double Deejay, Andrea Bozzi e Nicola Bozzetto (quest'ultimo si occupa di dinner & dj session). Alla voce invece c'è la bella (e bravissima) Aryfashion. Gli artisti di Besame, la musica e l'impatto dello show stanno facendo parlare di questo successo ormai anche al di fuori della città di Vicenza. Chi lo desidera può vivere Besame già a partire dalle 21 con tante diverse formule per una cena che inizia sempre dall'aperitivo (si sceglie tra i menu del ristorante, pizza d'autore, hamburger, insalatone...). Come si fa a prepararsi, musicalmente e non, ad un evento di questo tipo? Tra i partner di Besame c'è Radio Stereocittà… e qui il party è in onda ogni giorno dalle 18 alle 19.

23/3 Cuore Matto I Japan Mon Amour

Un party Cuore Matto è pensato per ballare e cantare tutta la notte con il sorriso sulle labbra, fino all'alba. E' l'evento simbolo del divertimento a Vicenza e non solo, un appuntamento dedicato a chi vuol divertirsi ed emozionarsi con eleganza. Il 23 marzo '18 il party ha un sottotitolo orientale, Japan Mon Amour, per cui è l'evento perfetto per vuol viaggiare grazie a musica, show e scenografie fino a Tokyo, pur restando tranquillamente a Vicenza... In console a Villa Bonin, in main room, ci sono Andrea Castello, Aldo Fontana ed Andrea Bozzi. La voce invece è quella di Palm Beach. In Barchessa il sound è quello di Dj Ceffo e Dj Gianni B., mentre al microfono c'è invece Luca the Manufaactory.

31/3 We are Vicenza - La studentesca

We are Vicenza è l'evento studentesco più scatenato della città e non solo. E' una festa pensata e realizzata per gli studenti che possono finalmente riposarsi per la vacanze di Pasqua... e infiamma Villa Bonin, top club del Trivneto e non solo. We are Vicenza, ovvero WAV non è solo un evento, è una città in festa. Sette ore di musica, in due situazioni diverse, in una sola notte. L'evento è in collaborazione con Vgmania Viaggi & Eventi. Servizio pullman da tante città venete per poter arrivare e tornare comodamente a e da Villa Bonin.

