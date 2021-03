Grosse novità all'Isola dei Famosi nella puntata di lunedì 23 marzo. Infatti, fra i vari concorrenti sarà presente anche Andrea Cerioli. Ossia l'ex tronista protagonista per ben due volte del programma Uomini e donne di Maria de Filippi.

Il ragazzo, originario di Bologna, ha inoltre fatto il Grande Fratello e anche la trasmissione Temptation Island.

Insomma ha le carte in regola per fare anche l'Isola dei Famosi.

A svelare la sua partecipazione è stata Arianna Cirrincione la sua fidanzata con cui il tronista convive a Bologna da quando l'ha scelta circa due anni fa nella trasmissione Uomini e donne di Maria de Filippi.

La ragazza, ad esser sinceri, non ha detto che il suo compagno sarà all'Isola, ma quando gli è stato chiesto non l'ha nemmeno negato, anzi ha elencato tutte le sue doti e i motivi per cui farebbe bene in un programma del genere.