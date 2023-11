La diffusione dell'influenza sta aumentando, con un picco previsto prima di Natale. Per questo motivo, i medici di base della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie consigliano di accelerare e ampliare la copertura delle vaccinazioni antinfluenzali in corso, prestando particolare attenzione alle persone fragili. Questo è l'appello lanciato dal 40° Congresso Nazionale Simg, che si sta svolgendo a Firenze e durerà fino al 25 novembre.

L'influenza ha appena superato la soglia epidemica.

"I dati registrati nell'ultima settimana, quella del 17 novembre, hanno riportato circa 400mila persone colpite dal virus influenzale, un'incidenza del 6,7 per mille nella popolazione generale - sottolinea Alessandro Rossi, Presidente eletto Simg - Al momento la diffusione dell'influenza è leggermente superiore alla soglia epidemica, ma si registra un andamento in crescita, con la curva che molto probabilmente proseguirà nelle prossime settimane, fino a raggiungere il picco poco prima di natale".

Aumentare la vaccinazione per salvare vite e ridurre le ospedalizzazioni. Da metà ottobre è attiva la campagna vaccinale in tutte le regioni italiane. "Soprattutto nei soggetti fragili, si devono raggiungere delle coperture maggiori rispetto allo scorso anno, quando il tasso di copertura si è attestato al 56%, ben lontano dal 75% auspicabile e dal 95% ottimale - evidenzia Alessandro Rossi - Ogni punto di copertura in più, come confermano i dati della letteratura, corrisponde a un abbassamento diretto della mortalità e dell'ospedalizzazione, che colpiscono soprattutto i pazienti anziani e i più fragili, per i quali la vaccinazione non è più solo consigliata, ma raccomandata. Tra questi vi sono due popolazioni a cui bisogna prestare particolare attenzione: i pazienti diabetici di qualsiasi età, in quanto il diabete per le sue caratteristiche espone maggiormente alle conseguenze più nefaste del virus influenzale, e le donne in gravidanza a qualsiasi settimana, poiché il vaccino è sicuro e protegge sia la donna che il feto.Non va trascurata l'indicazione della vaccinazione a tutto il resto della popolazione giovane e adulta per proteggere sia se stessi che la comunità e i contatti diretti di queste persone. La Simg ha predisposto strumenti formativi e informativi per favorire le somministrazioni dei vaccini, specificando l'importanza di usarne due specifiche tipologie sulle categorie più fragili, quello adiuvato e quello ad alto dosaggio, che si sono rivelati maggiormente efficaci nel prevenire mortalità e ospedalizzazione"."La campagna vaccinale contro l'influenza, inoltre - conclude Rossi - rappresenta un fattore in grado di promuovere anche gli altri vaccini per l'adulto, dal booster aggiornato contro le più recenti varianti del Covid-19, da rilanciare fortemente in questa fase, a quelli contro Pneumococco e Herpes Zoster. Sono tutti somministrabili nel corso della stessa seduta del vaccino antinfluenzale".