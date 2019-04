VIVERE CON GLI ANIMALI: 27/28 aprile 2019, Casteggio

MAIRANO DI CASTEGGIO (PV) – Torna a fine aprile l’atteso appuntamento con la rassegna di animali di alta e bassa corte che l’Associazione Lombarda Biodiversità Animale (ALBA), in collaborazione con la Tenuta Le Fracce, organizza nella stupenda cornice del parco secolare della Fondazione Bussolera Branca.



Sabato 27 e domenica 28 aprile sono protagonisti gli animali di alta e bassa corte: mucche, cavalli, asini, capre, maiali, conigli, cavie, cincillà, topolini, galli, galline, tacchini, anatre, oche, faraone, pavoni, colombi, uccellini, pappagalli, rettili, rapaci, gamberi e insetti.

L’edizione di quest’anno propone eventi spettacolari come il volo di rapaci tra le varie specie spiccano l’Aquila di mare, l’Aquila del Cile, il Cara Cara, i Falconi e il Gufo.

Il volo dei rapaci è accompagnato da musica e spiegazioni storico-scientifiche.

La rassegna racconta rapporto indissolubile tra uomo e animali con momenti di pet therapy incentrati sui conigli con l’educatore Vincenzo Ferraro che ci spiega come i suoi amici dalle lunghe orecchie possono dare sollievo psicologico ai meno fortunati come i malati e i carcerati.

La squadra di professionisti del Centro Biancospino ci illustra il giusto approccio che dobbiamo avere con i nostri amati cani così da godere al massimo del loro prezioso affetto.

Inoltre ci tuffiamo nell’origine della storia dei cani da guardia, attraverso la testimonianza di Francesco Spiaggia e il suo allevamento Tagiko, il primo ad aver portato direttamente dal Tagikistan in Italia il Pastore dell’Asia Centrale, da considerarsi la razza di molossoide più primitiva nel panorama mondiale.

Visto gli allarmismi di questi ultimi tempi sulla scomparsa degli insetti quest’anno è nostro ospite il noto entomologo Evandro Mazzarino che ci mostra il suo particolare allevamento di insetti: i più significativi sono l’insetto stecco, l’insetto foglia, le mantidi e i coleotteri, tutti vivi ovviamente.

Anche per l’8° edizione tornano direttamente dalla Svizzera Tedesca le prodezze dei conigli dell’agility rabbit, le dimostrazioni di salto a ostacoli con i cavalli del Centro Ippico Erbatici e il Mr. Coniglio Trofeo Le Fracce, che premia il coniglio più bello.

Il parco secolare di Villa Bussolera Branca fa da cornice poi al volo di variopinti pappagalli dell’Associazione “Pappagalli in volo”, alle passeggiate sui pony e a voliere e recinti con specie autoctone ed esotiche in via di estinzione. Quest’anno si unisce anche Fabio Morandini con la sua pariglia di asini albini dell’isola dell’Asinara.



Non mancano appuntamenti più “culturali” come gli interludi musicali della Casa della Musica di Mairano e la mostra “Dipinti tra realtà e fantasia” dell’artista: mostra di Antonietta Orsi con annesso il laboratorio di pittura per i bambini.



Durante la rassegna sono presenti anche servizio catering (buffet e cestini picnic), stand di prodotti gastronomici d’eccellenza proposti dai produttori locali. Per gli adulti, sono organizzate degustazioni di vini tipici dell'Oltrepò Pavese della cantina “Le Fracce”.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Per informazioni:

Tenuta Le Fracce - 0383.82526 - FB: @vivereconglianimali - www.lefracce.it

PROGRAMMA

Sabato

9.00 Apertura

10.00 | 14.00 Dimostrazione Il cane in famiglia

10.30 | 16.00 Dimostrazione di salto Centro Ippico Erbatici

11.15 | 16.30 Spettacolo di micromagia con mille colori e tanta allegria

11.30 | 15.30 Dimostrazione di volo libero di pappagalli

14.30 Laboratorio L’apicoltore vi insegna a rubare il miele alle api

15.00 Agility Rabbit

16.00 Dimostrazione didattica di rapaci in volo libero, a cura di Gherardo Brami

16.30 I guardiani del Tagikistan i cani pastori dell’Asia Centrale

16.45 I musicanti di Brema, favola musicale in collaborazione con Parole a Manovella

17.00 Prova di tiro pesante con cavallo di razza TPR

09.30 | 16.00 Dimostrazione di salto Centro Ippico Erbatici

09.45 | 15.00 Prova di tiro pesante con cavallo di razza TPR

10.00 | 14.00 Dimostrazione Il cane in famiglia

10.30 | 14.30 Agility rabbit e pet therapy con i conigli

11.30 | 15.30 Dimostrazione di volo libero di pappagalli

15.00 Dimostrazione didattica di rapaci in volo libero, a cura di Gherardo Brami

15.15 Laboratorio L’apicoltore vi insegna a rubare il miele alle api

15.30 Maratona pianistica degli alunni della classe di pianoforte

16.00 I guardiani del Tagikistan i cani pastori dell’Asia Centrale

16.30 Premiazione Mr Coniglio Trofeo LE FRACCE

17.00 Concerto Trio Smetana

Altri eventi e servizi

LE FRACCE: degustazione vini, visita alla cantina, alle collezioni di auto e carrozze della Fondazione Bussolera Branca

Giri in pony e sul carro trainato dai buoi

Scuola di musica di Mairano: esibizione del gruppo di percussioni

laboratorio di costruzione di strumenti musicali

esibizione degli alunni dei corsi di strumento

Laboratorio di pittura per i bambini

Nel microcosmo degli insetti: mostra di insetti vivi

Dipinti tra realtà e fantasia dell’artista: Antonietta Orsi

Libri (libreria Ticinum, Voghera)

Catering a cura di Alternativa Catering & Events

Bar, gelati, zucchero filato

Rassegna sulla biodiversità a cura di:

Associazione Lombarda Biodiversità Animale (ALBA) in collaborazione con ARAL e ANCI - Razze Autoctone a Rischio Estinzione (RARE) - Kanin Hop Shweiz (Agility Rabbit) - Gianni Fassi: prove con cavallo da tiro pesante rapido - Biancospino, Scuola di Formazione Cinofila - Gherardo Brami Falconarius - Azienda Agricola Luca Bonizzoni - Francesco Spiaggia Tagiko - Associazione No Profit Pappagalli in Volo Pavoni & c. di Massimo Amboini - Fattoria Didattica Le Cicogne - Vincenzo Ferrario Rabbit Therapy - Evandro Mazzarino e i suoi insetti - Lino Verardo e i suoi Buoi Varzesi - Fabio Morandini e i suoi asini - Centro Zootecnico Garlasco - Gamberi dell’azienda agricola Cà Bassa.



Rassegna gastronomica a cura di:

Zafferano Fattoria La Robinia - Cooperativa AgriPavia - Salumeria Ceci - Salumificio Angelo Dedomenici - Formaggio vaccino di Lino Verardo - Az. Agr. Bonizzoni - Pastificio Zanardi - Bar Vittoria Casteggio