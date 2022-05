L’omaggio in musica alla persona che più amiamo al mondo.

In radio dal 3 maggio.

Una canzone con una dedica molto chiara. L'autore del brano, Mauro Lo Sole, ha voluto scrivere queste parole per la moglie.

Lui stesso racconta: «Il destino ci aveva diviso e le dissi che avrei sfidato il mondo per averla, non avrei vissuto senza di lei». Da Roma a Milano i due si reincontrano e si sposano e Non vivrei, interpretata da Rodolfo Maria Gordini, diventa la canzone per suggellare questa romantica storia d’amore.



Etichetta: ADVICE MUSIC

Radio date: 3 maggio 2022



BIO

Rodolfo Maria Gordini è un tenore e cantautore italiano. Nasce a Milano il 26 ottobre 1958, sale alla ribalta, a livello televisivo, prendendo parte alla trasmissione di Rai 2 The Voice nel 2020, ma il mondo della musica ha fatto parte della vita di Rodolfo Maria Gordini sin dall’età di 8 anni, quando debutta con il celebre brano operistico ”La donna è mobile” presso il velodromo Vigorelli di Milano. Il maestro è esponente riconosciuto del liric-pop, avendo inciso negli ultimi 25 anni diversi album in cui grandi classici e musica pop hanno trovato contatti e sovrapposizioni sublimi.

Ha all’attivo anche una scuola di canto che forma giovani interpreti.





