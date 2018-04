A Gaza il terzo venerdì di protesta al confine con Israele

Questo è il terzo venerdì di protesta, con migliaia di palestinesi della Striscia di Gaza che manifestano al confine di Israele per la cosiddetta Marcia del Ritorno che Hamas ha indetto il 30 marzo scorso, nel giorno della "Giornata della Terra", per ricordare quanto avvenuto nel 1976, quando sei arabi israeliani rimasero uccisi mentre protestavano per l'esproprio delle loro terre dove avrebbero dovuto sorgere degli insediamenti ebraici.

Ancora una volta i manifestanti si sono radunati nei campi allestiti lungo il confine da quando sono iniziate le proteste il 30 marzo. Da quella data, circa 30 (alcune fonti riportano il numero di 27, altre di 30) i palestinesi uccisi e migliaia quelli feriti dalle forze israeliane.

La durata della protesta, di sei settimane, è previsto che proseguirà fino al 15 maggio, giorno del 70° anniversario della Nakba (Catastrofe) palestinese, per ricordare i 750mila palestinesi che nel 1948 furono costretti a lasciare le proprie case dalle milizie israeliane.

Secondo l'Autorità Palestinese, a Gaza gli ospedali e il personale medico sono in allerta da questa mattina.



Nel primo pomeriggio, secondo fonti appartenenti alla Striscia di Gaza, il numero di palestinesi feriti quest'oggi sarebbe di almeno 30. Tra costoro, uno è in gravi condizioni. Tra i feriti, anche stavolta, un fotoreporter.