Un bambino di 6 anni è stato ritrovato sicuro e salvo dopo essere scomparso nel corso di una giornata intensa di ricerca. Il bambino di Osimo era caduto in un dirupo ma, mostrando una notevole forza d'animo, si è rialzato e ha cominciato a camminare in cerca di aiuto.

La sua scomparsa ha causato un'ondata di preoccupazione in tutte le Marche, ma una squadra di soccorritori è stata subito mobilitata per cercare il bambino. Dopo tre ore di tensione, il bambino è stato ritrovato in una strada rurale vicino ad un abbeveratoio. La vicenda si è conclusa con un sollievo enorme.