Ricercatore cinese altera il DNA di due gemelle: necessario un maggior controllo sulla sperimentazione

Oltre 100 scienziati hanno firmato una petizione per chiedere maggior controllo sugli esperimenti di modifica genetica dopo che in Cina un ricercatore in Cina ha dichiarato di aver alterato il DNA di due gemelle nate all'inizio di novembre.

He Jiankui, questo il suo nome, ha detto di aver condotto tale esperimento con l'intento di aiutare i bambini ad essere immuni da possibili future infezioni da HIV.

L'università per cui lavora, la Southern University of Science and Technology di Shenzen, non ha preso bene la notizia, accusando il proprio ricercatore di aver violato etica e standard accademici e annunciando un'inchiesta al riguardo.

He Jiankui sarebbe in congedo dall'inizio del 2018, pur continuando a far parte della facoltà e ad avere accesso ad un proprio laboratorio all'interno dell'Università.