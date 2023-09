IL GIARDINO DELLE FATE

Il Giardino delle Fate, scritto e diretto da Isabelle Adriani e prodotto dai Conti Palazzi Trivelli, sarà presentato in prima assoluta durante l’80’esima Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, Venerdì 8 Settembre 2023 alle ore 17:00 presso la Sala Tropicana 1 della Fondazione Ente dello Spettacolo all’interno dell’Hotel Excelsior di Venezia Lido, seguirà Cocktail Campari di benvenuto.

Il Film è patrocinato dalla PROVINCIA di Reggio Emilia e dalla DIOCESI di Reggio Emilia e Guastalla, in collaborazione con Progetto Pulcino Onlus, Librerie Coop e la Fondazione Ente dello Spettacolo.

L’accademia di Fiabe, Cinema e Teatro fondata e diretta da Isabelle Adriani nel 2022, con sede nello storico Palazzo Palazzi Trivelli nel cuore di Reggio Emilia, sbarca a Venezia per la premiere del lungometraggio il Giardino delle Fate interpretato dagli allievi della Academy e narra la struggente avventura di due orfani che ritrovano la gioia di vivere, grazie all’arte, all’amicizia, all’amore e ad un pizzico di Magia incontrando le Fate e i Maghi dei 4 Elementi.

Il Giardino delle Fate è il secondo lungometraggio scritto e diretto dalla Adriani, dopo il successo di MAGIC DREAMS (2022) ora su Amazon UK.

Con l’occasione si terrà anche la prima edizione dell’ IA ACADEMY FILM AWARDS durante la quale saranno premiati i giovani talenti che hanno preso parte al film.

Isabelle Adriani, scrittrice, regista e attrice, laureata in Storia ed esperta di Fiabe, ha studiato Regia alla New York Film Academy, autrice e narratrice per Rai Radio Kids, ha lavorato come attrice in decine di produzioni e continua a stupire con i suoi numerosi talenti:

“L’Academy è un modo per condividere con i miei allievi le mie esperienze nel mondo del cinema e dell’arte in Italia e all’Estero. In Academy si recita attraverso un metodo basato sulle fiabe, si canta e si balla e si imparano a conoscere i propri talenti, scrivo i miei film basandomi sullo straordinario materiale umano che trovo nei miei allievi e con la volontà di trasmettere messaggi pieni di luce, speranza e forza per superare traumi e trasformare i sogni in progetti artistici da realizzare tutti insieme”.