Silvio Carrano: è la volta di Take my Hand (Pink Star - Sirup)

"Take my Hand", appena uscito su Pink Star - Sirup, è il nuovo singolo del dj producer pugliese Silvio Carrano. Da sempre legato a Musicaeparole, da tempo collabora con Kumusic ed è uno degli artisti italiani dal sound più internazionale.

"Il brano nasce di getto in poche ore, dopo tutti questi anni di attività al mixer ho una buona percezione di quel che serve a un brano per far ballare", racconta Silvio Carrano.

"L'ottima risposta sul dancefloor mi ha spinto a proporlo alla label Svizzera Sirup Music con cui avevo pubblicato da poco 'I'm Givin It'. Ci hanno creduto subito", spiega Carrano, che conclude. "Noi dj lo definiremmo 'un bel drittone' ma nonostante le sonorità scure la ritmica ha una bella resa e un vocal molto particolare".

Tanti, tantissimi i dj che stanno già proponendo il brano nei loro dj set e radioshow oppure che hanno già comunicato il loro supporto, tra gli altri:

EDX, Daddy's Groove, Dave202, SDJM, Ant Nichols (Gaydio Uk), Federico Scavo, Kenn Colt, Luca Guerrieri, Benny Camaro, BK Duke, Lexa Hill, Outwork, Gabry Venus, Wlady, Rio Dela Duna, Simioli, Ivan Voltes, Niki Belucci, Tomo Hirata, Unity Brothers, Allan Ostler (Virgin Fm Uk), Vlad Rusu (DI.FM.), Ben Mabon (Koast Radio Uk), Danny Slade (Herald Radio Wales), Luis Martinez (88,5 FM Florida Usa), Avo FM (Belgium), Michael C (Evuropa 2), Marietto (Silver Music Radio IT), Dave Richards (Data Transmission Radio), Boris Roodbway (NRJ Cyprus), Gavin Enderson (Cannock Chase Radio Uk), Skrezio (Radiosa IT), Simon Boulind (Barcelona City Fm Spain), K-Zan (Radio Galaxie FM France), Elshan (106 FM Azerbaijan), Midimod (Enter Radio), Studio 26 Radio (Netherlands), James JJ Williams (Boogie Bunker Radio)



Silvio Carrano - Take my Hand (Pink Star - Sirup) - Beatport

www.beatport.com/release/take-my-hand/2534513

Silvio Carrano - Take my Hand (Pink Star - Sirup) - Spotify

open.spotify.com/album/7oO0RcwiiK03OcDyLJUTHO