Se stai cercando un dolce diverso dal solito, capace di stupire i tuoi ospiti con un sapore unico e raffinato, il rotolo al farro con more di rovo è la scelta perfetta! Immagina una base soffice e leggera, un abbraccio di pasta al farro che racchiude un ripieno cremoso e avvolgente. Un trionfo di golosità dove la delicatezza del cioccolato bianco si fonde con la freschezza della panna e la vivacità dello sciroppo di more. Un'esperienza sensoriale che conquisterà il tuo palato, una fetta dopo l'altra.

Perfetto per una merenda speciale, un tè con le amiche o come dessert per una cena elegante, questo rotolo è un vero e proprio gioiello della pasticceria. La sua originalità sta nell'equilibrio perfetto tra i sapori: il farro, con la sua nota rustica, si sposa armoniosamente con la dolcezza delle more e la cremosità del ripieno.

Non lasciarti ingannare dalla sua eleganza, preparare questo rotolo è più semplice di quanto pensi. Con un po' di passione e seguendo la nostra ricetta, potrai portare in tavola un dolce che incanterà tutti i presenti.

Per rendere il tuo rotolo ancora più speciale, puoi decorarlo con qualche mora fresca e una spolverata di zucchero a velo.