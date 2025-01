Sherlock Holmes al Crag Inside il 25 Gennaio (Via Vesallo, 31, 17030 Castelbianco SV) tel. 345 183 5093. Il copione più richiesto del 2024 (La Morte del Pirata) continua ad essere richiesto anche nel 2025; l'investigatore più famoso del mondo, noto soprattutto per i suoi famosi metodi scientifici, in un'epoca in cui le indagini erano molto poco scientifiche, la sua logica e il suo metodo deduttivo lo hanno portato agli onori delle cronache , ma questa volta si trova a sfidare un avversario che svolge le sue indagini in maniera diametralmente opposta: un certo Dylan, con una vistosa camicia rossa e un jeans azzurro, lo stesso uomo enigmatico che trova in Enola Holmes, sorella di Sherlock, un abile alleata. Riusciranno i commensali a risolvere il delitto prima di loro tre?

Un omicidio a Carignano? La Locanda in Centro il 6 Febbraio (Via Fiasella 70R Genova) tel. 010 869 3922. Metti una sera a cena...A Genova nell'Ottocento, in occasione dell'inaugurazione del Ponte di Carignano. Le più importanti famiglie d'Italia si incontrano ma qualcosa è accaduto: un delitto! Sarà compito di un burbero cappellaio emiliano gestire i capricci di Ginevra Fieschi, emigrata a Venezia "tradendo" la famiglia, mentre Ambrogio, il padovano, cerca indizi da Bartolomeo, che non intende cedere alle provocazioni. Insomma, per trovare la soluzione al "Delitto del Ponte", saranno necessari i commensali di questa "Cena con Delitto" firmata da "Il Leggendario"! Non c'è tempo da perdere. Il protagonista sei tu (se prenoti in tempo).

"Delitto a Bordo: Questo Non è Amore". Over Restaurant il 14 Febbraio (Via Jean Monnet, 6-8, 16137 Genova GE) tel. 3408571003. Anno 1492. Tre caravelle, un equipaggio inquieto e un mistero che scuote... Le onde! A bordo della Pinta, il tesoriere Juan de La Cosa viene trovato morto in circostanze sospette. Tra accuse sussurrate, segreti e rivalità nascoste, ogni membro dell'equipaggio sembra avere un movente o perlomeno una storia intrigante da raccontare; o semplicemente qualcosa da nascondere. Cristoforo Colombo (Maurizio Bonanno; Principe Libero, Sopravvissuti, ...), la Regina Isabella di Castiglia (Rosa-Angela Rivituso; Petra, Mondi Paralleli...), Rodrigo de Triana (Fabio Dessi; Amici come Prima, Mondi Paralleli...) e un gruppo di personaggi pittoreschi si ritrovano coinvolti in un'indagine che mescola intrighi e tradimenti. Sarà Dario Rigliaco "Il Leggendario", con l'aiuto dei commensali, a fare luce su questo delitto, non solo attraverso un gioco di ruolo che rende partecipi tutti i presenti, ma anche seguendo parallelamente la vera storia di Rodrigo de Triana, colui che per primo avvistò la terra.

"Il Delitto del Ponte". Wine in Progress il 21 Febbraio (Via Molassana 151R Genova) tel. 3896313242. L'inedito del Leggendario va in replica in un'altra zona del capoluogo ligure nello stesso mese, per indagare sul delitto in cui viene coinvolto il grande Cristoforo Colombo. Evento interattivo come tutti i copioni offerti in questo 2025, dove l'improvvisazione teatrale e il coinvolgimento dei commensali solo la giusta cornice (anche goliardica) dei 4 atti teatrali, che avvengono prima di ogni portata.

Riuscirete a scoprire l'assassino, l'arma e il luogo del delitto prima che il mare inghiotta ogni verità? Il destino del Nuovo Mondo è nelle vostre mani. Ma anche il "Delitto del Ponte" che come "Delitto a Bordo: Questo non è amore!", sono spettacoli inediti a Genova! Cosa aspetti a prenotare il tuo posto? Se sei di Savona non preoccuparti, Sherlock, Enola e Dylan ti aspettano al Crag Inside di Castelbianco!

Il calendario eventi è sempre aggiornato sul sito www.dariorigliaco.com, segui l'autore anche su youtube al canale "Dario Il Leggendario".