TERNI - Si è concluso il 1°Workshop “la fucina delle idee”, presso lo splendido Monastero delle Grazie ad Amelia dove hanno partecipato il Presidente Uscente AR 2023-24 Antonio Francesco Certomà, il Presidente eletto AR 2024-25 Paola Mariani, il Segretario in carica Fernando Cordella, Alberto Raggi Socio Fondatore e Presidente Guardia Nazionale Ambientale e il consigliere Achille Terzo per scrivere gli obiettivi strategici per il prossimo anno rotariano 2024-2025. Il giorno 5 luglio, a Roma presso Crowne Plaza Rome St.Peter’s, alla presenza delle piu alte cariche rotariane, si svolgerà il passaggio della campana tra i due Presidenti.

E’ con immensa gratitudine, che tutti i soci del RC ROMA URBE ETERNA hanno salutato il Presidente uscente Antonio Francesco Certomà per il suo instancabile servizio e la sua dedizione al Rotary Club Roma Urbe Eterna riuscendo a centrare la maggior parte degli obiettivi dell' anno passato. Tutti, i consiglieri, hanno auspicato che il suo contributo continui seppur impegnato nella futura veste di Assistente del Governatore.

Nella giornata il Presidente eletto Paola Mariani, insieme ai consiglieri, nello splendido polo culturale del Monastero delle Grazie, ha focalizzato l’attenzione sulle 7 aree di intervento del Rotary : Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti; Prevenzione e cura delle malattie; Acqua, servizi igienici e igiene; Salute materna e infantile; Alfabetizzazione e educazione di base; Sviluppo economico comunitario; Tutela dell'ambiente dalla quale usciranno i progetti per il prossimo anno.