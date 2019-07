Xiaomi Mi A3 è stato presentato ufficialmente: Android One, display AMOLED, bel design e ottimoprezzo

Xiaomi ha appena annunciato lo Xiaomi Mi A3 in Spagna. In realtà di questo smartphone sapevamo già praticamente tutto grazie ai vari rumors apparsi in rete nel corso delle settimane (ed in particolare grazie a quelli degli ultimi giorni).

Lo Xiaomi Mi A3 rappresenta la terza generazione di smartphone Xiaomi appartenenti alla famiglia Android One. Questo smartphone, quindi, utilizza una versione stock di Android e riceverà aggiornamenti garantiti per due anni (sia per quanto riguarda le patch mensili di sicurezza che i major update).



Queste le sue principali caratteristiche tecniche:

Display: AMOLED, 6.088″ HD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 665

GPU: Adreno 610

RAM: 4GB LPDDR4x

Memoria interna: 64/128GB (espandibile fino a 256GB)

Sistema operativo: Android 9 Pie (Android One)

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/Beidou/Galileo, NFC

Fotocamera frontale: 32MP, f/2.0

Fotocamera posteriore: tripla (48MP + 8MP + 2MP), flash LED

Batteria: 4030 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali sotto il display, jack audio da 3.5 mm