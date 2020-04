La creatura di Matteo Renzi, Italia Viva, sta vivendo una dura crisi di consensi. I dati dell’ultimo sondaggio dell’Istituto Ixè per la trasmissione della Rai condotta dalla giornalista Bianca Berlinguer parlano chiaro.

Italia Viva è data all’1,9% con un calo, rispetto alla settimana scorsa dello 0,7%. Dati non incoraggianti, poiché la soglia di sbarramento per entrare in Parlamento è fissata al 3%.

In flessione troviamo anche la Lega, data al 26,2%, e il Partito Democratico, al 22,6%. Mentre in risalita sono il Movimento Cinque Stelle (15,6%), Fratelli d’Italia (12,8%) e Forza Italia al 7,4%.

Nei Partiti minori troviamo La Sinistra a quasi al 4% grazie all'incremento dello 0,4%.

Questi dati registrano quindi la coalizione dei partiti che sostengono il Governo (Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Sinistra radicale e Italia Viva) al 44% mentre l'opposizione delle destre è data al 46,4%.

Il Premier Giuseppe Conte continua a essere il Leader con più fiducia tra gli italiani con il 54%. In fondo alla classifica troviamo Matteo Renzi con il 12%, che perde una posizione rispetto al precedente sondaggio.

E per quanto riguarda il prolungamento delle restrizioni a causa del coronavirus? Ebbene, l’86% degli intervistati è d’accordo con la scelta del Governo.