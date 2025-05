“Lo stesso gioco” è il nuovo singolo di Lorenzo Zucchetti, una canzone già disponibile nelle principali piattaforme digitali che parla di un problema che hanno molte coppie: la difficoltà nel comunicare.

Una situazione che non riesce a risolversi perché i due si amano e non vogliono mollare la presa -spiega l’artista- mentre allo stesso tempo però c'è frustrazione e delusione, perché vorrebbero più coinvolgimento e attenzioni verso se stessi e la relazione, ma in maniera differente l’uno dall’altro, non riuscendo a trovare un punto d’incontro. Non hanno il coraggio di parlare né di quello che va bene né tantomeno di quello che va male. Per questo stanno giocando allo “stesso gioco”.





Biografia

Lorenzo Zucchetti è un giovane artista marchigiano, classe 2002, nato ad Ascoli Piceno. Da autodidatta e con un piccolo aiuto del padre Claudio, anche lui cantautore, ha cominciato ad apprezzare la musica imparando a suonare il pianoforte e la chitarra. Inizia a scrivere le proprie canzoni e nel 2019 si presenta con il suo primo singolo “La Verità in una Bugia”. Utilizza la musica come divertimento ma dopo un periodo buio della sua vita, dettato da una brutta caduta, comprende che l'unica vera sua amica è proprio la musica. Non smette di scrivere e si affianca al produttore Nacor Fischetti che lo segue tutt’oggi. Il 2 Giugno 2023, dopo un anno e mezzo di fermo, pubblica “Sono Fatto Così”, singolo che lo “riporta alla luce”. In quell’estate si esibisce in vari live e comincia a farsi conoscere. Pubblica successivamente “Parlano di noi”, il suo brano di maggior successo, con oltre 100.000 streaming e 160 passaggi radiofonici, riuscendo ad entrare anche tra i 25 brani ad alta rotazione su Radio Margherita. L'estate successiva partecipa a molti eventi, apre il concerto ad Angelo Famao e viene chiamato dalla redazione di Amici di Maria de Filippi per partecipare ai provini. Il singolo precedente, "Antieroi", che lo rappresenta a pieno, mostra il suo lato debole e l'artista che è diventato. Pronto ancora per nuove sfide, Lorenzo continua a inseguire la strada dei sogni.





Instagram: www.instagram.com/lorenzo_zucchetti/

TikTok: www.tiktok.com/@lorenzo_zucchetti

Facebook: www.facebook.com/lorenzo.zucchetti.526

Youtube: www.youtube.com/channel/UC62Rf9M7E9_iM9rfP4lOOfw

Spotify: open.spotify.com/intl-it/artist/63n2INNSkyk74HcCMVhmQh?si=aXxZNFA6QCiD4ILXDeiBJA