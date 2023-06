E alla fine tutti ancora tutti ancora con il naso all'insù e l'adrenalina a mille per le seguire le spericolate acrobazie delle mitiche Frecce Tricolori: si é concluso ieri l'airshow di celebrazione per il centenario dell'Aeronautica Militare presso l'Aeroporto "M.De Bernardi" di Pratica di Mare.

Oltre trecentomila le persone presenti all'evento, tra i quali anche il Presidente della Repubblica Mattarella, vari esponenti dle governo del governo e delle istituzioni.

È stato davvero "un evento per la gente e con la gente" come ha affermato il Capo di Stato Maggiore Generale di Squadra Aerea Luca Goretti: "Questa grande partecipazione di pubblico è motivata dalla nostra voglia di trasferire continuamente la nostra passione, la nostra voglia di farci conoscere, soprattutto dai giovani. Siamo proiettati verso i prossimi cento anni, e siamo già pronti a sperimentare le nostre possibilità e potenzialità nello Spazio. Ci aspetta un futuro bellissimo, almeno come il nostro passato", ha poi concluso il Capo di Stato Maggiore Generale.

Le oltre trecentomila persone presenti all'evento hanno potuto ammirare un programma di volo unico nel suo genere ed assistere all'esibizione della replica del Caproni Ca.3 e del G.91R con la livrea della P.A.N., restaurato per l'occasione, come anche il volo dello storico caccia TF-104.

Gli assetti più moderni sono stati invece rappresentati, tra gli altri, dal C-27J Spartan, dagli elicotteri HH-101A e HH-139 impiegati in dimostrazioni di soccorso SAR, oltre che da Eurofighter Typhoon e F-35, colonne portanti della difesa aerea nazionale.

Le persone che hanno affollato l'airshow, hanno potuto fare un viaggio indietro nella storia dell'A.M., nel "Campo 100" seguendo un percorso su una superficie di 4 ettari, tra velivoli originali o le loro perfette riproduzioni, allestimenti di materiale dell'epoca, e anche figuranti che hanno dato vita a rapparesentazioni quanto mai realistiche per suoni, colori e immagini.

Alla fine, l'inconfondibile rombo, le acrobazie dei loro piloti, i fumi delle Frecce Tricolori, le note della Turandot con il "Nessun dorma" dalla voce di Pavarotti, hanno regalato ancora tantissime emozioni alle numerose persone presenti che porteranno per sempre con loro il ricordo di una giornata davvero indimenticabile e speciale. ( lasottilelinearossa.over-blog.it )