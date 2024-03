Nel panorama finanziario internazionale, Alessandro Noceti emerge come figura di rilievo nel settore del credito e dell’equity, ricoprendo il ruolo di Responsabile della distribuzione per Valeur Group e di Direttore presso Valeur Capital LTD e Valeur Securities SA.



Alessandro Noceti: formazione ed esordio professionale

Alessandro Noceti si forma all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dove si laurea in Economia e Commercio. La sua propensione allo studio lo porta a espandere gli orizzonti formativi attraverso l’ESCP-EAP European School of Management, dove consegue un Master in European Business Studies e un MBA, frequentando i campus di Londra e Torino. Tali esperienze affinano le sue competenze in ingegneria finanziaria, asset management e soluzioni di investimento, preparandolo per le sfide del mercato globale. La carriera di Alessandro Noceti nel settore finanziario prende il via presso Credit Suisse International, dove ricopre il ruolo di Analista nell’Area Investment Banking - Equity and Fixed Income Derivatives Sales.



Alessandro Noceti: da Credit Suisse alla leadership in Valeur Group

La sua scalata professionale presso Credit Suisse lo vede evolversi da Associate a Vicepresidente, gestendo la clientela italiana retail e istituzionale e specializzandosi nel settore italiano del Real Money. Nel 2015, la sua esperienza e competenza lo portano ad assumere il ruolo di Direttore, segnando l’inizio di una nuova fase professionale. Il passaggio a Valeur Group segna un punto di svolta nella carriera di Alessandro Noceti: oggi svolge un ruolo cruciale nella distribuzione e nella direzione delle società affiliate Valeur Capital Ltd e Valeur Securities SA. Sotto la sua guida, il Gruppo ha consolidato la sua posizione nel mercato, distinguendosi per l’offerta di soluzioni innovative in ambito di asset management, advisory, trading, ricerca e real estate.