Mafalda De Simone, una delle book influencer italiane più seguite, ha trasformato la sua passione per i libri in una carriera che va oltre i confini nazionali. Con una presenza forte su Instagram, YouTube e TikTok, Mafalda condivide recensioni, consigli di lettura e approfondimenti culturali, coinvolgendo una vasta community di lettori.

La sua influenza non si limita all'Italia: Amsterdam, con la sua vibrante scena culturale, è diventata una tappa fondamentale del suo percorso. Qui, Mafalda organizza eventi letterari e collabora con librerie locali, portando la cultura italiana a un pubblico internazionale. Grazie a queste iniziative, ha creato un ponte tra la letteratura italiana e il mondo, rendendo la cultura del suo paese accessibile e apprezzata anche all'estero. Con il suo lavoro, Mafalda sta contribuendo a diffondere la passione per la lettura e a promuovere la cultura italiana in Europa e oltre.