In aumento i nuovi casi Covid che nelle ultime 24 ore sono stati 17.572, ma con 199.489 tamponi effettuati, 37mila in più rispetto a ieri.

Scende pertanto all'8,80 (ieri 9,11) la percentuale odierna di contagiati in rapporto al numero di tamponi effettuati. Il totale dei contagiati è arrivato a 1.870.576.

Tra le regioni con il maggior numero di casi il Veneto, che continua a preoccupare con 3.817 nuovi positivi su 20.103 tamponi effettuati ed un tasso di positività al 18,98%, Lombardia (2.994), Puglia (1.388), Emilia-Romagna (1.238), Lazio (1.220), Piemonte (1.215) e Sicilia (1.065).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 645.706 (667.303). Tra i positivi, 2.926 (ieri 3.003) sono in cura presso le terapie intensive dove si registrano 191 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, 26.897 (ieri 27.342) sono i ricoverati con sintomi e 615.883 (ieri 636.958) sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 1.175.901 (ieri 1.137.416).

Oggi sono 680 i decessi, con il totale che sale a 66.537.



"Quella del vaccino Covid - ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza - è la sfida più importante dei prossimi mesi. L'Italia ha sempre lavorato perché il percorso di approvazione di Ema fosse al tempo stesso rigoroso, trasparente e veloce. È una buona notizia che tale processo possa completarsi già prima di Natale. Significherà che avremo finalmente a disposizione un vaccino efficace e sicuro.

Ho proposto, insieme ai ministri di altri 7 Paesi Europei, tra cui Francia e Germania, che le vaccinazioni partano lo stesso giorno già nel mese di dicembre.

Ci vuole ancora cautela e prudenza nei prossimi mesi, finché non avremo raggiunta una copertura vaccinale sufficiente, ma la strada è giusta e finalmente si vede la luce in fondo al tunnel".



Lo stesso ministero della Salute ha reso noto che è partito il bando per la ricerca di medici, infermieri e assistenti sanitari in vista del piano di vaccinazione anti-Covid in tutta Italia.

Il Commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri, ha emanato oggi l'avviso pubblico per assumere con un contratto a tempo determinato fino a 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, che dovranno sostenere la campagna di somministrazione del vaccino nelle 1.500 strutture individuate e distribuite su tutto il territorio nazionale.

Da oggi medici, infermieri e assistenti sanitari, potranno inviare la loro candidatura per via telematica registrandosi sul sito https://personalevaccini.invitalia.it/web/login.shtml.