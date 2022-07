CASAGIOVE (CE) – (AISNEWS -Ernesto Genoni) - Lino Barbieri, noto cabarettista televisivo e del teatro italiano, ieri sera si è esibito con la sua geniale performance al Quartiere Borbonico di Casagiove, nel corso della programmazione “Palco Libero”, con il patrocinio del Comune guidato da Peppe Vozza.

Barbieri ha mandato in visibilio il numeroso pubblico accolto in uno dei cortili dell’antico edificio pregno di storia tanta storia nazionale. Esilaranti i monologhi del comico-cabarettista napoletano, in “Mistolino” con la partecipazione del direttore artistico Pasquale Giordano, organizzatore di eventi e produttore (nella foto, sul palco, con Lino Barbieri).

“Mistolino” titolo della serata ben azzeccato, che ha sintetizzato appieno i contenuti della serata stessa, una serata piena di gag e improvvisazioni teatrali che ha catturato il pubblico. Imitazioni di personaggi e cantanti noti che Barbieri ha interpretato riproducendoli con una perfetta gestualità, a volte con un semplice cambio di parrucca tra un personaggio e l’altro, e con una strabiliante mimica facciale, interpretando le canzoni con voce da perfetto chanteur.

Una accattivante performance, colma di comicità a cascata, senza soste, ricca di una acuta e aggiornata satira politica e derisione, a volte pungente, di modelli comportamentali che purtroppo affliggono i nostri tempi.

Lino Barbieri, comico monologhista, trasformista e imitatore, è tra gli artisti più talentuosi del panorama nazionale, personaggio che con la sua simpatia naturale cattura i consensi di pubblico e di critica. Fu una delle rivelazioni del programma “Stasera mi butto” con partecipazioni alle trasmissioni de “Il Bagaglino” di Pippo Franco e Oreste Lionello. Nel 1991 partecipa a Ricomincio da due, e a Ciao Weekend su RAI2.