Ci sono due prodotti in cui Apple ha davvero pochi rivali: gli Apple Watch e gli iPad. Nel corso degli ultimi anni le cose stanno un po' cambiando, soprattutto per quanto riguarda il mondo degli smartwatch (dove esistono delle valide alterantive).

Il prodotto che continua a resistere, invece, è proprio l'iPad, ma le cose potrebbero cambiare da qui ai prossimi mesi. Molte aziende stanno pensando di lanciare sul mercato tablet con Android ed oggi Xiaomi ha presentato lo Xiaomi Pad 5, un tablet davvero molto atteso che arriva con molto ritardo rispetto al Mi Pad 4 (che è stato presentato nel 2018).

Il Mi Pad 4 era un buon tablet, ma non ha saputo conquistare il cuore degli utenti, mentre lo Xiaomi Pad 5 sembra avere tutte le carte in regola per diventare un'ottima alternativa per chi cerca un tablet di buona qualità, potente ed anche completo grazie alla sua Xiaomi Smart Pen.







Caratteristiche tecniche dello Xiaomi Pad 5