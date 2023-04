21/22/23 aprile le semifinali e la finalissima in onda il 4 giugno su Lazio Tv.

Al via la quarta edizione del “Rising Voice Contest”, il contest discografico nato nel 2015 da un’idea della manager e discografica Maria Totaro della MMLine Production Records che, grazie alla sua professionalità e all’infallibile fiuto, o per meglio dire all’orecchio allenato, scopre e porta alla ribalta giovani talenti emergenti.

Il concorso cresce di anno in anno e punta a diventare uno dei contest più importanti d’Italia, basandosi anche su premi “concreti” che spaziano dalle opportunità offerte da alcune radio tv partners come Radio Bella & Monella (Castelfranco Veneto), Radio Ciccio Riccio (Brindisi) e Radio Roma (Roma), premi “live”, produzioni video, session in studio con autori musicali.

Le semifinali di quest'anno si svolgeranno il 21, 22, 23 aprile al Caffè Letterario di Roma e la finalissima il 4 giugno in onda su Lazio Tv. Il vincitore assoluto del contest si aggiudica un contratto discografico e di management proprio con la MMLine Production Records.

Selezionare partecipanti provenienti da tutta Italia non è un’impresa semplice come spiega in prima persona la manager Totaro: “È difficile trovare artisti non impegnati con un contratto. Fare scouting diventa sempre più complicato ed è così che ho deciso di creare un mio contest dove da regolamento i giovani artisti non devono avere contratti. Vengono selezionati circa 30 finalisti con tanti premi, e certamente non possiamo accontentare tutti, ma chi è predisposto discograficamente, sarà sicuramente aiutato”.

Solitamente la manager, oltre al vincitore, porta con sé altri ragazzi meritevoli e dunque il Rising Voice Contest non si ferma alla vittoria del singolo artista, ma dà una concreta possibilità anche ad altri giovani. Un lavoro duro e coraggioso, realizzato al momento senza sponsor, nel quale Maria Totaro impiega tutte le sue forze, come quando ha portato in tv la prima edizione che ha visto come primo vincitore di un contratto discografico, Thomas, (Thomas Bocchimpani), giovanissimo talento che entrerà nel talent Amici di Maria De Filippi.

L’artista, dopo l'uscita dal programma, pubblicherà il suo primo EP raggiungendo la seconda posizione in classifica e dopo solo due settimane viene certificato disco d'oro ed ancora secondo disco d’oro dopo pochi mesi. L’edizione numero due ha visto vincitrice una donna, la cantante Marina Erroi, con la quale prende il via un progetto importante con la partecipazione speciale del rapper Biondo. Nella terza edizione stava per firmare la partecipazione Luna Melis (entrata poi ad “XFactor”) ma è andata ugualmente bene poiché a vincere è stato Aaron, nome d'arte di Edoardo Boari, diciottenne di origini umbre, attualmente concorrente ad Amici ’22, dove ha vinto la gara interna di inediti. Soddisfatta ed orgogliosa dei risultati ottenuti, la manager sta lavorando duramente per portare il Contest in tv, sua grande passione oltre alla musica, e dunque ottenere maggiore visibilità verso il grande pubblico. Intanto si stanno ultimando gli ultimi preparativi per la 4° edizione che si svolgerà a Roma e che vedrà in giuria gli autori A&R e molti addetti del settore giornalistico e degli uffici stampa.

https://risingvoicecontest.mmlinerecords.it/



Isabel Zolli Promotion Agency

Sede Operativa: via Simone De Saint Bon 47 - Roma