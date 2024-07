Un inno alla resilienza e alla speranza, arricchito da una produzione musicale che fa ballare e riflettere al tempo stesso.

"We Walk on Water" è un brano dance-funk, caratterizzato da una voce soul che conferisce profondità e calore al pezzo. Il sound caratteristico del duo emerge grazie all'utilizzo di strumenti Brass, affiancati da chitarre cariche di groove, synth avvolgenti e drum machine. Il concept del brano si sviluppa attorno a un tema di resistenza e trascendenza, simbolo di una vera vittoria spirituale. Il testo, liberamente tratto dal vangelo secondo Giovanni (6,15-21), dipinge un quadro evocativo di sfida e speranza, con un ritornello che celebra la forza interiore contro ogni paura e difficoltà.

Chromophobia è un duo musicale elettronico pugliese nato nel 2018 e formato da David Seta e Nuck. Il loro sound distintivo è una fusione di generi come classica, urban, rock, afro-music, funk e house e dance che hanno un solo filo conduttore: l’ Elettronica.

Davide Petiti in arte David Seta è un compositore e polistrumentista e Francesco Verardi in arte Nuck è un dj e producer. I due, entrambi classe ’91, provenienti da diverse formazioni artistiche iniziano la loro collaborazione come compositori e autori per terzi e successivamente lavorano ai loro primi inediti, dando vita al duo Chromophobia.

La loro formazione live, arricchita da vari musicisti, offre show inediti, che combinano musica, danza, teatro e arti circensi.

Nel 2021 la band pubblica il primo album Appia (Soulmatical – B1/Universal Music Italy).

Il primo singolo Purple Money entra nella Top10 degli Airplay Esordienti per le prime 8

settimane.

Nel 2022 pubblicano il singolo I Know You Wanna Dance, nel 2023 Babylon.

Hanno consolidato la loro presenza sulla scena musicale italiana, grazie a un mix unico di strumenti acustici, elettronici e digitali.

Etichetta: Triode Music

