Dopo un anno d’intenso lavoro, è arrivato anche per Sher B. il momento di concedersi una meritata vacanza. Il cantante calabrese, nelle scorse settimane, è stato infatti avvistato in Francia, nello specifico nel comune marittimo di Saint Tropez, all’interno di una sontuosa villa. Accantonati gli sforzi per fondare la sua nuova etichetta discografica, la Sher B. Empire, che ha il chiaro intento di lanciare dei nuovi e validi talenti, Mario Spataro si è concesso delle lunghe giornate in piscina, senza scordarsi della sua passione per le belle automobili. Tuttavia, la vacanza è durata soltanto per pochi giorni, visto che poi l’uomo ha ricominciato a dedicare anima e corpo ad un nuovo e grandioso progetto.

Dal 10 agosto, a partire dall’eremo di Montesenario sito in provincia di Firenze, Sher B. si è tuffato nel suo nuovo tour, che lo condurrà, nei prossimi mesi, nelle cattedrali più importanti italiane ed europee. Si tratterà infatti di una tournee molto lunga, che toccherà tantissime mete ed arriverà nel cuore e nell’animo di migliaia di spettatori, fedeli seguaci della musica del Paganini dei nostri tempi. Una tappa importante nella vita del poliedrico artista, che sognava di dare lustro alla sua arte, con uno spettacolo simile, già da diversi anni. Un sogno che non ha messo da parte nemmeno con il sorgere dell’emergenza Covid-19. Inizialmente, Sher B. aveva infatti pensato di dover posticipare i vari eventi, che poi hanno avuto inizio ad agosto, esattamente com’era stato preventivato in precedenza.

Questo è però soltanto il primo tassello dell’annata 2020-2021 che aspetta Sher B. Nel futuro dell’artista non ci sono soltanto i concerti nelle cattedrali, bensì vari djset e appuntamenti con i repertori della musica classica. Un’intensa attività che lo porterà a girare tutto il mondo, per continuare a regalare alla gente il suo sound, la sua impronta indelebile. Non a caso, il pubblico ha continuato a mantenersi attivo sui canali social del cantante e polistrumentista, anche per capire come incontrarlo più da vicino. Un affetto indelebile e insostituibile di cui Spataro è molto orgoglioso. Motivo per cui continuerà a stupire ancora con tantissime novità, che non bisognerà attendere tanto prima di scoprire.