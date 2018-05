Valute digitali, ecco perché Ripple intriga gli investitori

Nel vasto panorama della valute digitali, una di quelle che piace tanto ai trader è Ripple.

Nel corso dell'ultimo mese XRP, questo è il suo identificativo, ha risalito la corrente dopo aver vissuto un avvio di 2018 in nettissimo calo (con circa il 90% in meno rispetto al suo ATH).

Rispetto ad altre criptovalute, Ripple ha stretto alleanze con società di primissimo piano nel panorama internazionale, come ad esempio Western Union, tanto da far ritenere la possibilità di un prossimo annuncio relativo all’utilizzo in tempo reale di XRapid e XRP nei trasferimenti di denaro transfrontalieri.