Fabio Frizzi, compositore, orchestratore e direttore d’orchestra, fratello di Fabrizio Frizzi, ha dato alle stampe la sua autobiografia "Backstage di un compositore" (Graphofeel edizioni).

Il libro è dedicato al fratello Fabrizio recentemente scomparso. Nella sua autobiografia, il celebre compositore Fabio Frizzi parla di musica, ma anche di se stesso.

In "Backstage di un compositore" c'è tutta la vita di Fabio Frizzi che si racconta senza nulla omettere: gioie, dolori, la scelta di mantenere un profilo basso, le tante collaborazioni storiche con registi, attori, musicisti.

Con "Backstage di un compositore", Fabio Frizzi si mette a nudo, ci fa scoprire la genesi delle sue colonne sonore conosciute e apprezzate in tutto il mondo. E in questa intervista ci parla di come è nato "Backstage di un compositore", un libro davvero sorprendente.