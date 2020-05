L'Atalanta, nella prossima sessione estiva di calciomercato, potrebbe vedere una piccola rivoluzione.

Il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, infatti, potrebbe perdere uno degli elementi cardine della sua formazione, cercato da club sia italiani sia esteri.

In scadenza di contratto al prossimo anno Timothy Castagne, terzino destro belga della "Dea", non finora mostrato interesse per il rinnovo, per questo l'Atalanta ha messo in preventivo la possibilità di venderlo in estate.

Riuscirà però a farlo per i 25 milioni di euro della sua valtazione?