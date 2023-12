Un Dono alla Città di Milano

Il tradizionale e atteso “Dono alla Città di Milano” che ogni anno, in occasione delle festività natalizie, lo Spazio Teatro No’hma regala a tutti i milanesi e al suo ampio pubblico internazionale si terrà il 14 dicembre presso la chiesa di Sant’Eufemia.

Come ogni stagione a dicembre, il Teatro No’hma sposta nuovamente il proprio palcoscenico fuori dalla sede di Via Orcagna 2 per offrire una location frutto della filosofia di disseminazione artistica e culturale sul territorio di cui lo spazio diretto da Livia Pomodoro è stato antesignano e da sempre promotore.

Il Dono Alla Città di Milano per la stagione 2023/2024 - In Viaggio è una proposta dal duplice interesse artistico. Per l’evento speciale saranno presenti il Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto di Reggio Emilia e la compagnia americana JP & United Voices, gruppo gospel con sede nella Florida centrale.

Il CCN/Aterballetto, luogo di creatività, ospitalità e progettualità intorno alla danza contemporanea, è il primo Centro Coreografico Nazionale istituito in Italia nel 2022 per volontà del Ministero della Cultura. Per il Dono alla Città di Milano la compagnia ha scelto di portare in scena un duetto inedito in Italia firmato da Philippe Kratz, danzatore e coreografo tedesco di casa al CNN/Aterballetto, avviato oggi a una acclamata carriera internazionale che lo ha portato lo scorso anno al Teatro Alla Scala. Il duetto vede impegnati i ballerini Federica Lamonaca e Giovanni Leone e si intitola “An echo, a wave”, ispirato al mare come luogo di meraviglia, sogni e promesse. “Sul Mar Mediterraneo sono state raccontate e scritte grandi storie da parte di tutti i popoli confinanti, ispirate da scoperte, conquiste e patrie adottive – spiega Philippe Kratz. “Tutto ciò conduce fino a noi l’eco di infinite speranze, tragedie insopportabili e straordinari incontri”.

Al termine della performance canterà il gruppo JP & United Voices che si esibirà in un tradizionale concerto gospel natalizio. Sette voci capaci di regalare grande energia e emozione, guidati dal fondatore John “JP” Polk. Dalla loro unione nel 2006, hanno collaborato con molti grandi nomi della musica, onorando diversi palcoscenici internazionali, tra cui il resort EPCOT della Disney.

“Il Dono alla Città di Milano e l’ evento che porta lo Spazio Teatro No’hma nel cuore e nel vivo della realtà metropolitana – spiega Livia Pomodoro - individuando di anno in anno location sempre diverse dove portare i nostri tecnici, maestranze e artisti per una proposta culturale come sempre gratuita e di grande richiamo. In questo modo il teatro entra nella città e la città nel teatro. Un’ osmosi artistica e culturale che ci appartiene da tanti anni”.

Lo spettacolo di giovedì 14 dicembre è visibile in streaming sui canali del teatro.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni consultare il sito www.nohma.org o scrivere a [email protected].

giovedì 14 dicembre 2023 ore 21

Chiesa di Sant’Eufemia ( piazza Sant’Eufemia, 2)

Un Dono alla Città di Milano

An echo, a wave

coreografia Philippe Kratz

con Federica Lamonaca e Giovanni Leone

produzione: Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto

Concerto Gospel

JP & United Voices