Raffaella Linzi, cantante ed attrice teatrale, esordisce con il singolo “Io so”, brano che descrive l’amore in ogni sfumatura e colore, con delicatezza e sensibilità uniche. Le musiche sono di “Io so” sono di Gabriele Saro (compositore e producer italiano), le liriche sono di Claudio Gardenal (poeta romantico e realista insieme).

L’artista dice “Esiste sicuramente un’altra vita. Non può non esserci. Oh sì!, credimi, è possibile un’altra vita, ma dove? quaggiù. Fin da ora. Basta volerlo… l’altra vita è qua: io so”.

IO SO

(Claudio Gardenal/Gabriele Saro)

E canti… e parli…

non ti ho mai perduta, mai.

E mi stringi…

lì, ci sei tu… dove brilli, mia rosa.

E là? Andiamo là!

C’è la brina che riderà al sole…

giocherà come noi

che abbiamo la ricchezza: io e te.

E tu sei… fonte sei.

E io… sono maggio, grazie a te.

Dove vai? Non dirmi che scappi lassù!

Ma, lo so,

scenderai qui, nuvola:

settembre sa che senza te,

no, non c’è, per noi,

la bontà, l’amore.

Amo te! Amo te!,

il bene che baciare il mondo fa!

Amo te e così,

qui dentro, per ognuno posto c’è!

Amo te! Amo te!,

il bene che baciare il mondo fa!

Amo te e così,

qui dentro, per ognuno posto c’è… io so.