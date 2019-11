Come ha riportato Alarm Phone, alle 4:30 di questa mattina alla Ong è arrivata una chiamata da un gommone in pericolo con a bordo 94 persone, tra cui 11 donne (4 incinte) e 6 bambini, che lunedì sono riuscite a fuggire da Zawiya (Libia).

Alarm Phone ha avvertito sia le autorità che la nave Ocean Viking gestita da SOS Mediterranee e MSF.

Dopo alcune ore, poco dopo le ore 11, dalla Ocean Viking è arrivata la conferma che tutte le 94 persone sono state tratte in salvo.



E quanto sopra è accaduto dopo la notizia che la Procura di Agrigento ha deciso di indagare il senatore e segretario della Lega Matteo Salvini per sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio in relazione al caso Open Arms, quando la nave della Ong spagnola fu tenuta per 20 giorni davanti alle coste di Lampedusa senza poter far sbarcare uomini, donne e bambini. Uno stallo cui fecero seguito 68 evacuazioni mediche e 15 persone recuperate dopo essersi gettate in acqua nel tentativo di raggiungere terra.

Il caso dovrà comunque essere valutato dal tribunale dei ministri che dovrà decidere se passarlo o meno al Senato perché l'Aula si esprima se mandare o meno a processo il per nulla coraggioso capitano Matteo Salvini.